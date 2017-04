Zavarba ejtő szavakat mondott a napenergiáról Lázár Pakson

A Paks 2 projekttel kapcsolatos részletek mellett a hír legalább olyan fontos része a napenergia jövőbeli szerepével kapcsolatos kijelentés is, ami egyértelműen újdonság és akár fordulatot is jelezhet a kormányzat megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos politikájában.A Miniszterelnökséget vezető miniszter nem részletezte az MTI tudósítása szerint, hogy pontosan milyen lépésekkel kívánja elősegíteni a kormány a napenergia felhasználás növekedését, azonban a jelenlegi hazai szabályozási, támogatási környezet nem nevezhető éppen napenergiabarátnak. A számok ezzel együtt, ha lassan is, de folyamatosan emelkednek, a napelemekre korábban kivetett környezetvédelmi termékdíj, a támogatási bizonytalanságok, valamint a 2017-ben kilátásba helyezett hálózati használati díj ellenére is. A hivatalos statisztikák szerint 2016 végén a Magyarországon beépített névleges fotovoltaikus kapacitása 270 megawattot ért el, amelyekkel az ország a régióban is a sereghajtók között helyezkedik el.Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a tudósítás megfogalmazásával szemben a Paksi Atomerőmű a hazai villamosenergia-felhasználásnak mindössze 36,5 százalékát fedezte 2016-ban, míg a teljes hazai bruttó villamos energia termelés 51,3 százaléka Pakson valósul meg. Ez a két szám, illetve tény keveredhetett össze a tudósításban.Ugyan nagyrészt egy statisztikai módszertani változásnak köszönhetően, de Magyarország lényegében már most teljesítette a 2020-ra az EU felé vállalt vállalt megújuló energia célját. Ezek szerint a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya a teljes felhasználáson belül megközelítette a 14,65 százaléktól, és jócskán meghaladja az EU által az ország számára előírt 13 százalékot. Ezzel együtt a magyarországi megújulóenergia-termelés 80 százalékban az egyébként klímaszempontokból erősen vitatott biomasszára támaszkodik, a napenergia részaránya az egészhez mérten szinte elhanyagolható. A klíma- és egészségi megfontolások, az ország adottságai, illetve a technológiai evolúció azonban egyértelműen arra utalnak, hogy a napenergia a jelenleginél jóval fontosabb szerepet is betölthetne a hazai villamos energia termelésben és fogyasztásban.