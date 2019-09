Hadat üzent az Erste, öt évet adtak maguknak a harcra

Öt évünk van arra, hogy megelőzzük az Unicreditet, a K&H,-t, az OTP-t és a Raiffeisent – mondta el lapunknak Szabados Richárd, az Erste Bank vállalati üzletágának vezetője. Elmondása szerint erős átrendeződés történt a vállalati bankpiacon a javukra. Szabados az agrárium mellett a kereskedelemre, az autó- és a nehéziparra fogad, és a gyors növekedés ellenére sem számít a nem teljesítő hitelek arányának jelentősebb növekedésére.

Nemrég egy sajtótájékoztatón ambiciózus célt jelölt meg, az Erste Bank öt éven belül a legnagyobb vállalati hitelezővé válna Magyarországon. Lehet, hogy sokat fejlődtek, de azért még vannak nagy szereplők Önök előtt.

Három és fél évvel ezelőtt az Erste Bank alig fért be az első tízbe a vállalati hitelezésben, ma az ötödik helyen állunk. Elöl vannak az ezermilliárd körüli piaci szereplők, és arra van öt évünk, hogy őket megelőzzük. Ez a terv nem irreális: a 700 milliárdos állomány elérését is egy évvel későbbre terveztük, ez most augusztusra mégis sikerült. Egy év alatt 22 százalékkal nőtt az állomány, a piac eközben 16 százalékkal bővült. 2015 végéhez képest a növekedésünk több, mint 400 milliárdot tett ki, ez pedig egyedülálló a piacon. Az elmúlt három évben mindig bőven a piaci átlag felett nőttünk, miközben a versenytársaink legfeljebb csak a lépést tartották velünk, sőt több tradicionálisan vállalati fókuszú bank le is maradt. Kizárólag az Erste Bank tudott az elmúlt években több pozíciót is váltani a vállalati hitelezési rangsorban, így minden okunk megvan azt gondolni, hogy a következő időszakban is képesek leszünk megismételni ezt a teljesítményt. Idén is a piaci átlagot meghaladó növekedést tervezünk mind a hitelállományokban, mind az ügyfélszámban. Ami még fontosabb, hogy nem csak a számok, de az ügyfélelégedettségi felmérések szerint is elöl állunk, hiszen az Erste Bankkal a leginkább elégedettek a vállalati ügyfelek Magyarországon. Igyekszünk megőrizni ezt az előnyünket, és több olyan informatikai fejlesztésen is dolgozunk, melyek tovább javítják mind a szolgáltatásaink minőségét, mind a kollégáink támogatását.

A gyors növekedésnek azért vannak kockázatai is. A nap végén az ügyfélnek mégiscsak az lesz a fontos, hogy mennyire könnyen és milyen olcsón kap hitelt, nem gondolja?

A nem teljesítő hitelek aránya jelenleg 0,6 százalékos a portfólión belül, ami elvben azt tükrözi, hogy nem vállalunk kiugróan magas kockázatot. Az egészséges arány valahol egy-másfél százalék között volna – ekkora NPL-ráta esetén mondhatnánk azt a szakirodalom alapján, hogy nagyjából azoknak adtunk hitelt, akinek lehetett, nem fordítottunk vissza olyanokat, akik még hitelképesek lettek volna, de nem is vállaltunk fel túlzott kockázatot. Valójában az Erste kockázatvállalási hajlandósága alapvetően nem változott az elmúlt 2-3 évben, csak az elmúlt időszakban rekord alacsony volt az újonnan nem teljesítőbe forduló kölcsönök aránya, illetve a válság utáni időszakban nagyon megszigorodott a hitelezés és ezek már beépültek a mindennapokba. Ahol voltak is nehézségek, a bank gyorsan, nagy arányú megtérülés mellett le tudta zárni az érintett ügyleteket. Javítottuk belső folyamatainkat, fejlesztettük és bővítettük az értékesítési területet, amely mind hozzájárul ahhoz, hogy a nem teljesítő hitelek állományát hosszabb távon is 1 százalék alatt tartsuk. Ambiciózus növekedést tervezünk, ám a hitelezés bővülésével együtt sem számítunk arra, hogy a nem teljesítő hitelek aránya 0,8-0,9 százaléknál magasabbra emelkedhet. A vállalati hitelállomány továbbra is igen egészséges, a fedezettség és a folyamatos monitoring megfelelő, és a kkv-hitelek, valamint a nagyvállalati- és a kereskedelmi célú ingatlanok finanszírozásának aránya pedig nagyjából harmados. Az Erste Bank stratégiájának pedig változatlanul része, hogy ezt az egyensúlyt fenntartsa a három fő üzleti szegmens között, ami a szektoriális kockázatokat is kiegyenlíti.

Miért ilyen fontos az egyensúly? Miért kell az egyes területeknek ugyanúgy növekedniük?

A válság megmutatta - többek között -, hogy csínján kell bánnunk a projekt- és ingatlanfinanszírozással. Ezen a területen ugyan jelentős a növekedési lehetőség, meglehetősen jó a jövedelmezőség, de nagyobb a rizikó is, így a kitettségünket ebben nem szeretnénk egy bizonyos szint fölé növelni. A terület növekedési ütemét ezért úgy határoztuk meg, hogy bent maradjon az egyharmados arányban a portfólión belül. De azért ez így sem jelent teljes visszafogottságot, aktívak és hozzáértők vagyunk ezen a piacon is. A nagyvállalati és az önkormányzati hitelek előnye a gyors volumennövekedés lenne: egy-egy ügylettel óriási piaci részesedést lehet szerezni. Hátrányt jelent azonban, hogy ezen a területen egyszerűen eltűntek a marzsok, nem lehet pénzt keresni. Ahol még talán lehet, az a kis- és középvállalkozói szegmens, ami azonban sokkal erőforrásigényesebb és picit kockázatosabb terület is. Itt a növekedésbe határozottan invesztálni kell, igaz, a várakozásaink szerint ez meg is térülhet: úgy számolunk, hogy a vállalati üzletág bevételének közel 65-70 százalékát adja majd ez a terület. A kkv-hitelek állománya egyébként 2015 vége óta több mint a duplájára, 118 százalékkal 229 milliárd forintra bővült. Az Erste Bank az idei első nyolc hónapban a kkv-szektorban 48 milliárd forint új hitelt helyezett ki, 14 százalékkal többet, mint a tavalyi azonos időszakban.

Milyen hatással vannak az Erste bővülési terveire a Magyar Nemzeti Bank (MNB) jelenleg futó programjai. Például a Növekedési Hitelprogram folytatása, az NHP Fix?

Aktívan részt veszünk az NHP Fix programban is, eddig több mint 14 milliárd forint értékben kötöttünk szerződést. Ez a bank vállalati piaci részesedésének megfelelő arányt jelent a teljes szerződött hitelállományból. A tapasztalatok alapján a konstrukciót elsősorban a mezőgazdaságban és a feldolgozóiparban működő vállalkozások veszik igénybe, ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy a cégek részéről most lényegesen kisebb az érdeklődés a lehetőség iránt, mint a korábbi NHP-programok esetében. Az alacsony kamatszintek miatt ugyanis most saját forrásból is hasonló árazással tudunk finanszírozni, mint az NHP Fix keretében, de kevesebb kötöttség mellet.

Említette, hogy elsősorban az agrárcégek érdeklődnek az NHP Fix iránt. Ez nyilván a szektor hitelállományának alakulásán is meglátszik. Hogy állnak most ezen a téren?

A mezőgazdaság finanszírozásában jelenleg 10 százalék feletti, dinamikusan növekvő piaci részesedésünk van, amivel a legnagyobb szereplők közé tartozunk. Az agrárhitelek állománya augusztus végén elérte a 107 milliárd forintot, amely éves összevetésben 38 százalékos növekedést mutat, míg 2015 végéhez képest 87 százalékos bővülést jelent. Az agráriumon belül az élelmiszeripar is dinamikusan bővül, a szektorhoz kötődő hitelállomány egy év alatt 20 milliárdról 32 milliárd forintra nőtt. Az elmúlt egy évben több mint száz új agrár ügyfélnek nyitottunk számlát és ezzel megközelítettük az ezres ügyfélszámot ebben a szektorban, ami a teljes ügyfélbázisunk 14 százaléka. Míg más szektorokban átlagosan az ügyfeleink 18 százalékát finanszírozzuk jelenleg, az agráriumban jóval magasabb, 44 százalék ez az arány. Célunk ezen pozíciónk további erősítése, amit kiváló értékesítési és háttér hálózatunkra, valamint saját agrárszakmai műhelyünkre, az Erste Agrár Kompetencia Központ alapozunk. Úgy látjuk, bár a mezőgazdasági ügyfelek számát már nem lehet olyan arányban tovább növelni, mint korábban, a finanszírozás arányát azonban tovább lehet javítani, és ezzel az agrárium részesedése a vállalati hitelezésünkön belül tovább nőhet. Ezt a várakozást erősíti kompetencia központ előrejelzése is, mely szerint idén tovább emelkedik a magyar mezőgazdaság kibocsátása, az ágazatban a beruházások értéke pedig elérheti a 400 milliárd forintot.

Van olyan szektor, amely lassulna, vagy amelytől óvakodnának?

A válságtapasztalatok alapján nagyon körültekintőek vagyunk a kereskedelmi ingatlanok finanszírozásában, ám ahogy másutt, itt sem látunk még negatív jeleket. Ezen kívül csak a válságot túlélő top fejlesztőkkel, magas önerővel és beépített tulajdonosi kezességekkel dolgozunk. A magyarországi GDP-t is húzó négy szektorban látunk mi is még nagyobb növekedési potenciált, az agrárium mellett az autóipar, a kereskedelem és a nehézipar jelenti számunkra a kulcságazatokat. Az autóiparnál viszont látunk vegyes jeleket: mintha az új autók értékesítése stagnálna, a piac telítődne és nagy kérdés, miként alakítja át az ágazatot az elektromos járművek térhódítása, vagy a különböző országok gazdaságpolitikája.

Visszatérve a versenyre: az MNB kötvényprogramja a nagyobb vállalatoknál kínál alternatívát a banki finanszírozásnak. Ez nem jelent gondot?

Összesen 300 milliárdos keretet hirdetett meg az MNB, miközben a vállalati hitelpiac csak az elmúlt évben 800 milliárd forinttal nőtt. Ez egy 8200 milliárdos piac, vagyis alapjaiban aligha mozdítja meg ezt ez a 300 milliárd, főleg úgy, hogy a meglévő finanszírozások fognak lecserélődni részben vagy egészben. A programban részt vevő vállalatok fedezetlen, hosszú futamidejű finanszírozásra tudják cserélni a jelenlegi hiteleiket, miközben az MNB számára kétségtelen előnyt jelent a monetáris mozgástér növekedése, amelyet majd a létrejövő kötvénypiac hoz majd létre. A bankok számára ugyanakkor lehetőséget is jelent a kötvénykibocsátás, mind szervezőként, mind jegyzőként részt vehetünk a programban, ami nem csupán bevételi lehetőségként jelenik meg, de a meglévő és potenciális ügyfeleink kiszolgálása szempontjából sem mindegy, hogy képesek vagyunk-e ilyen lehetőséget felajánlani nekik.