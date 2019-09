Elárulta titkát Bill Gates – Ezért ilyen gazdag

Sokáig a világ leggazdagabb emberének mondhatta magát és még mindig napról napra nő a vagyona Bill Gatesnek. Állítása szerint a titok a vagyonfelhalmozásra nem az, hogy készpénzben ül, hanem az, hogy a vagyonon belül a részvények arányát mindig 60% felett tartja.

A Bloomberg cikke szerint a részvénytúlsúlyos befektetési stratégia segítette Bill Gatest ahhoz, hogy csak idén eddig 17 milliárd dollárt adjon hozzá vagyonához, amely így már eléri a 106 milliárdot, ezzel pedig Jeff Bezos mögött a világ második leggazdagabb embere.

A cikk szerint hétfőn Gates vagyonából mintegy 60 milliárd dollár volt részvényekben, miközben egy átlagos amerikai családi (bizalmi) vagyonkezelőnél a részvények aránya a befektetéseken belül mintegy 32%-ot tesz ki a Campden Wealth 2018-as jelentése szerint.

Gates a Bloombergnek adott televíziós interjúban beszélt arról, hogy bár nem hiszi, hogy bevezetnék az USA-ban a vagyonadót, ő nem lenne ellene, ha mégis. Sőt, szerinte a már létező ingatlanadó mértékét is emelni kellene a néhány évtizede még működő 55%-ra.

