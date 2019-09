Jegybankok előtt mentegetőzött a JP Morgan és a Facebook

A jegybankok jegybankjaként is emlegetett Bank for International Settlements (BIS) egy hét tagország képviseletével működő munkacsoportot állított fel a stabil árfolyammal, fedezettel rendelkező kriptodevizák, az úgy nevezett „stablecoinok” felügyeletére, előttük és még néhány jegybank képviselői előtt beszélt a hétvégén a Facebook képviselője a Libráról és a JP Morgan a JPM Coinról (ez utóbbi egyébként egyes szakértők szerint nem is kriptodeviza).

Bár a találkozóról jegyzőkönyvet még nem tettek nyilvánosságra, a Facebook Libra-projektjének vezetője, David Marcus nem sokkal a találkozó után Twitteren írt arról, hogy szerinte nem veszélyezteti a kriptodeviza-projektjük a jegybankok szuverenitását és egyeztetnek az intézményekkel arról, hogy a Librával kapcsolatos kételyeiket eloszlassák.

Nagyon úgy tűnik egyébként, hogy a jegybankoknak inkább a monetáris rendszer feletti uralom elvesztése a fő aggály, a kriptodevizák technológiája igenis érdekli őket. Nemrég például a kínai jegybank jelentette be, hogy hamarosan kész saját kriptopénzük.