Már milliárdosra hízott ez a 10 gépi szuperelmékkel foglalkozó cég

10. Anduril Industries

Az Andurilt az Oculus egyik társalapítója alapította, Palmer Luckey, aki állítólag politikai nézeteltérések miatt távozott a Facebooktól. A 2017-ben alapított startup védelmi technológiákkal foglalkozik, ezen belül is egy olyan veszélyérzékelési rendszer kifejlesztésével, mellyel egy 3D-s modellt lehet leképezni valós időben az eszközt körülvevő terepről. A találmányt tornyokba, drónokba és járművekre is installálni lehet, a technológia iránt érdeklődik az amerikai tengerészgyalogság és a brit haditengerészet is, sőt, az amerikai határőrség is kifejezte abbéli szándékát, hogy az Anduril technológiájával egy „virtuális határkerítést” húzzon fel. Jelenleg az Anduril körülbelül 1 milliárd dollárt ér.

9. Scale AI





A Scale big data elemzéssel foglalkozik, technológiáját elsősorban fuvarozó cégek használják ahhoz, hogy az általuk szállított megcímkézzék. A Scale rendszerét már több mint tízezer fuvarozó használja, a cég pedig már 1 milliárd dollárt ér. Egyébként Alexandr Wang, a társaság alapítója alig 22 éves.

8. Hippo Insurance







A Hippo Insurance lakásbiztosításokkal foglalkozik, a lényege, hogy mesterséges intelligencia segítségével a biztosítani kívánt ingatlan adatait nyilvános forrásokból összeszedi, így az ügyfélnek nem kell azokat a kérdéseket megválaszolnia, melyek tipikusan felmerülnek egy lakás biztosításakor. A Hippo Insurance nemcsak nyilvántartásokat ellenőriz, hanem légi- és szatellitfelvételek, és okosotthonokba épített szenzorokat is. A Hippo egyébként nem a saját biztosításait értékesíti, hanem külső cégekét, akiktől jutalékot kap az értékesített termékek után. A cég egymilliárd dollárt ér.

7. Icertis





Az Icertis felhő alapú adatelemzéssel, elsősorban régi szerződések és megállapodások elemzésével és digitalizálásával foglalkozik. A tíz éves cégnek már több mint 90 országból vannak ügyfelei, többek közt az Airbus, a Daimler és a Microsoft is használják az egymilliárd dollárt érő cég megoldásait.

6. DataRobot





A DataRobot azon dolgozik, hogy automatizáljon, amennyit csak lehet egy adatelemző munkájából, nemrég vontak be 206 millió dollárnyi kockázati tőkét, mellyel értékük 1,2 milliárd dollárra húzott. Adatelemzési szoftverüket többek közt a United Airlines, a PNC Bank és a Deloitte is használja, üzemeltetéséhez a cég állítása szerint semmilyen informatikai tudás nem szükséges, csak adatok.

5. Dataminr





A Dataminr nyilvánosan, az interneten fellelhető adatokból dolgozik, mint például közösségi médiaposztok, illetve gépi tanulással és természetes nyelvfelismeréssel dolgozik ahhoz, hogy személyre szabott alerteket szállítson ügyfeleinek. 500-an használják a megoldásukat, többek közt az Amazon, a CNN és az ENSZ is, az utóbbi potenciális krízisek korai felismeréséhez. A cég 1,59 milliárd dollárt ér.

4. Lemonade





A Lemonade szintén lakásbiztosítással foglalkozik, viszont a Hippóval ellentétben ők saját terméket is értékesítenek. Egy chatbot segítségével gyűjtenek adatokat a biztosítandó személyről, illetve a kárkifizetések is részben automatizáltan zajlanak. A Lemonadenek 500 ezer ügyfele van, a cég 2,1 milliárd dollárt ér.

3. Uptake





Az Uptake járművek és gépek elemzésével foglalkozik, célja, hogy potenciális hibalehetőségeket észleljen különféle gépezetekben gépi tanulás segítségével, „legyen szó akár a hadsereg Bradley páncélozott harcjárművéről vagy a Rolls-Royce motorjairól.” Az ötéves cég jelenleg 2,3 milliárd dollárt ér.

2. Aurora Innovation





Az Aurorát önvezető autókkal foglalkozó szakemberek építették, akik a Teslától, az Ubertől és a Google-től jöttek el, bár a technológiai orientáció maradt, saját önvezető autók helyett ők inkább olyan technológiákat fejlesztenek, melyeket más autógyáraknak el lehet adni. A cég 2,57 milliárd dollárt ér.

1. Nuro





A Nuro önvezető teherjárművek fejlesztésével foglalkozik, fejlesztésük már több ezer szállítmányt vitt végbe sikeresen a texasi Krogerrel való partnerségnek köszönhetően. Bár alapvetően élelmiszer-szállítással foglalkoznak, személyi fuvarozásra is alkalmas a technológiájuk. A Nuro már 2,7 milliárd dollárt ér.