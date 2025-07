Elfogyott Trump türelme Putyinnal szemben - Miért jó ez az OTP-nek?

Donald Trump nagyon nem happy. Most éppen Vlagyimir Putyin miatt, aki szerinte a személyes egyeztetéseiken mindig nagyon kedves, az ukrajnai háborúnak azonban még mindig nincs vége. Most ultimátumot adott Trump, és 50 napon belül békét szeretne Ukrajnában, különben jönnek a szankciók. Ha tényleg jön a béke, az több dolog miatt is pozitív az OTP-nek. Mutatjuk az érveket.