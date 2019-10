5 milliárdnyi bedőlt lakáshitelt árusít ki az UniCredit

5 milliárd eurónyi nem teljesítő lakáshitelt árusíthat ki az UniCredit a következő hónapban – számol be az ügyhöz közeli forrásokra hivatkozva a Reuters.

Az olaszok legnagyobb bankja még augusztusban jelentette be, hogy 2019 végére csökkenteni szeretné a közel 15 milliárd eurós nem teljesítő állományát 10 milliárd körülire,és most úgy tűnik, ez a terv továbbra is él, ugyanis az ügyhöz közel álló források szerint az UniCredit 5 milliárd eurónyi nem teljesítő lakáshitelt dobna a piacra.

A források úgy tudják, hogy az olaszok legnagyobb követeléskezelő cége, a doValue fogja átvenni az UniCredit áruba bocsátott hiteleit. A bank emellett egymilliárd euró értékű vállalati hitelállományra is vár ajánlatot, ez még nincs nem fizetésben, ugyanakkor valószínű, hogy ezek a cégek nem tudják majd visszafizetni a kölcsönt.