Elavult bankok, szuperállampapír: megmondták a magukét a magyar bankvezérek

Izgalmas panelbeszélgetésre került sor ezúttal is a hazai bankvezérek között a Portfolio mai Budapest Economic Forum című konferenciáján.

Elavult a magyar bankszektor?





A panelbeszélgetés során feltett első kérdés Nagy Márton MNB-alelnök állítására reflektált, miszerint többek között a marzsok, a piaci szereplők száma, a költségszint és a digitalizáció szempontjából is elavult a magyar bankszektor. Wolf László (OTP) szerint a legnagyobb magyar bank a piac által legjobban értékelt bankok közé tartozik Európában a maga 1,8 körüli P/BV mutatójával, és a digitalizációban is élen járnak, tehát egyfajta kivételt képeznek a bankszektorban. Nincs szükség Wolf szerint a Nagy Márton által említett 30%-os fiókhálózat-csökkentésre, idén 10-nél kevesebb fiókot zár be az OTP. Vida József (Takarék) szerint bibliaként fogják használni az MNB alelnökének mai prezentációját, amely többek között a bankok számának csökkentését is számonkérte a szektoron. A Takarék Csoport a közeljövőben tovább csökkenti bankjai számát, és vannak tartalékaik a fiókhálózatban is, de kiemelte: a takarékbuszok olyan helyeken is megállnak, ahol eddig nem működött fiók. Jelasity Radován (Erste) azt mondta, ha egy gyógyszer nem működik, de továbbra is ugyanazt írják fel még nagyobb adagban, ott baj van – ezzel a részben az EKB által kialakított negatív hozamkörnyezetre utalt. Simák Pál (CIB) szerint nagy kérdés, hogy lehet a bankszektor alkalmazkodóképességét a nyereség megkímélése és az ügyfélkapcsolatok megtartása mellett javítani a fintech cégekkel szembeni versenyben. Balog Ádám (MKB) szerint a bankokkal szembeni kritikák egy része a banki szabályozással kapcsolatos ismerethiányra vezethető vissza, az elvárások egy részének egyszerűen nem lehet megfelelni. Kevin A. Murry (Citibank) felhívta a figyelmet, hogy lehet zombi bankokról beszélni, de ha kevesebb bankot akarunk látni Magyarországon, nehezen érthető, a kisebb verseny miként fog árcsökkenést hozni.

Mi lesz a hitelezéssel?





Simák Pál (CIB) szerint vállalati oldalon az építőipar, az ingatlanszektor és egyre inkább az autóipar az, amelyben már lassul a növekedés, illetve kivárás tapasztalható. A lakáshitelek piaca elérte a 2008-as szintet, GDP-arányosan azonban még mindig messze elmaradunk a régió 30%-ától. A lakossági hitelpiacon 8-10%-os éves állománynövekedés reális. Vida József (Takarék) szerint amit az állam ad támogatás formájában az ügyfeleknek, azt el kell fogadni. Az állampapírok magas hozama elbizonytalanítja a lakásban gondolkozó befektetőket, már a 2021-re vonatkozó ingatlanprojektek is hiányoznak. Wolf László (OTP) felhívta a figyelmet, hogy a régiós növekedés nagyobb a nyugatinál, a vállalati hitelek mindenütt közel 10%-kal nőnek, emelkedik a fogyasztási hitelek állomány, és néhány helyütt lassabban, de a jelzáloghitelek piaca is nő, a tendencia hasonló a régióban, ami jó az OTP-nek.

Hogy lehet leszorítani a banki költség/bevétel mutatót?

Balog Ádám (MKB) elmondta, a költség/bevétel arányukat más bankoktól eltérően az EU előírása is befolyásolja, jelen helyzet alapján meg tudják ugrani a brüsszeli elvárást, így a két legjobb költséghatékonyságú bank közé kerülhetnek. „Nem sokára jövünk” – válaszolta arra a kérdésre, mikor kerülhetnek ki Brüsszel szorításából, és kezdhetnek az üzleti volumenek jelentős növelésébe. Jelasity Radován (Erste) felhívta a figyelmet, hogy a szektor költség/bevétel aránya az elmúlt két évben 60% környékére ment fel, és miközben a lakossági állampapírok kamatát megemelték, a bankok az intézményi állampapírokon rekordalacsony kamatokat realizálhatnak. Ember legyen a talpán, aki a következő években is 60% alatt tudja tartani költség/bevétel mutatóját – mondta. Az Erste szívesen akvirál a magyar piacon, ami már félsiker, a siker egésze a másik félen is működik. Kevin A. Murray (Citibank) szerint a költséghatékonyság javítását senki nem hajtja végre szívesen, de a mostani a megfelelő időszak erre. Az OTP egyik nem mérethatékony bankja eladásának dolgozik, ahogy megjelent a szlovák nemzeti bank honlapján – mondta Wolf László (OTP), hozzátéve: ahol nem mérethatékony egy meglévő bank, ott mindig érdemes felülvizsgálni a jelenlétet. A szlovén bankvásárlásuk szabályozói okok miatt kissé nehézkesen halad, de be fognak lépni a piacra.

Mi van és mi legyen a szuperállampapírral?

Vida József (Takarékbank) szerint Nagy Márton MNB-alelnök néha túlzásokba esik arról, mennyit kerestek a terméken a bankok. Egyelőre nem valósult meg az a cél, hogy a készpénz találja meg a helyét az állampapírban (csak más megtakarításokra igaz ez), ennek megvalósulását várják. Jelasity Radován (Erste) szerint a bankok közvetítő szerepet töltenek be, és jelenleg a bankok számára lehetetlen manapság 2,3,5 éves betétet gyűjteni a lakosságtól. A MÁP+-ban elhelyezett megtakarítások harmada jön meglévő befektetésekből, harmada más állampapírból, harmada látra szóló betétekből tapasztalataik szerint, így a látra szóló betétek továbbra is nőnek, de kisebb mértékben, mint korábban. Simák Pál (CIB) felhívta a figyelmet, az értékpapírszámlák 20-30 bázispontjából 11 bázispontnyi Beva-díjat fizetnek a bankok, ha elvennék a bankrendszertől a forgalmazás jogát, az nem jelentene érdemi megtakarítást az állam számára. Balog Ádám (MKB) szerint a betéteik nagy része kkv-betét, kevésbé mozdult meg ezért a MÁP+ hatására, inkább az alapokból láttak tőkekivonást. Olyan szabályozási kérdésről van szó, amiben az államnak kell döntenie, a bankoknak pedig alkalmazkodniuk kell ehhez.