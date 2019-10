Megvan, ki lehet majd a Citigroup új vezére

Jane Frasert, aki korábban a bank latin-amerikai üzletágát vezette, nevezték ki a Citigroup lakossági banki üzletágának élére. Sokak szerint ő a legesélyesebb, hogy a nagybank vezére legyen a következő években – írja a Financial Times.

Fraser 15 éve van a Citigroupnál, eddig a pénzintézet latin-amerikai üzletágát vitte, most pedig a lakossági banki divízió vezetőjének nevezték ki. Fraser emellett a bank elnökévé is válik, ezt a pozíciót Jamie Forese év eleji távozása óta senki nem töltötte be.

A Citigroup lakossági banki üzletága sokkal kisebb, mint az olyan riválisoké, mint a JP Morgan vagy a Bank of America. A terület adta tavaly a cég éves árbevételének közel felét, a profitból viszont csak kevesebb mint harmadrészben vette ki a részét.

A Citigroup vezére, Mike Corbat 2-3éven belül várhatóan távozik tisztségéből, sokak szerint Fraser lehet az, aki követni fogja majd a székben, de ott van még riválisként Paco Ybarra, aki a befektetési banki üzletágat vezeti.