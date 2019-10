Vadi új digitalizációs stratégiával rukkolt elő az MNB

Új fintech stratégiát hozott létre az MNB, amely 24 konkrét intézkedési javaslattal próbálja elősegíteni az innovációt, digitalizációt a magyar pénzügyi szektorban - mondta el Kandrács Csaba, az MNB alelnöke az intézmény mai konferenciáján. E stratégia tartalmazza majd többek közt a digitális sztenderdek létrehozását, az egyetemekkel való együttműködés elmélyítését és az online szerződéskötés, valamint közösségi finanszírozás támogatását is. A digitalizáció költséghatékonyabbá teheti a magyar bankszektort és olcsóbbá teheti a pénzügyi szolgáltatásokat is.

A digitalizáció erősödésére többek közt azért van szükség, mert a magyar bankrendszer viszonylag drágán állítja elő a szolgáltatásait, amelyért az ügyfelek is sokat kell, hogy fizessenek – mondta el Szombati Anikó, az MNB Chief Digital Officere a mai eseményen. A szakember hozzátette: Az ügyfelek számára elérhető digitális szolgáltatások mennyisége és komplexitása is elmarad az európai átlaghoz képest, az MNB viszont úgy véli, minél erősebb az innováció, annál olcsóbbak lehetnek a pénzügyi szolgáltatások is.

Az MNB egy komplett igazgatóságot hozott létre annak érdekében, hogy a digitalizációs folyamatokat megfigyelje és támogassa. Az MNB célja, hogy versenyképes és biztonságos pénzügyi termékeket érhessenek el a fogyasztók a hazai pénzügyi intézményeknél. Úgy vélik, ezt az inkumbens szektor digitális átalakításával el lehet érni, illetve egy fejlett fintech ökoszisztéma ezt támogatni tudja, emellett fontos a fogyasztói pénzügyi kompetenciák fejlesztése is.

Nagyjából 110 fintechcég van jelen Magyarországon, körülbelül 30 ezek közül nemzetközi, a maradék hazai – árulta el Szombati Anikó.

A digitális igazgató részleteiben is ismertette az MNB fintech stratégiáját, melyet a pénzügyi stabilitási tanács is elfogadott. A stratégia 14 pontot tartalmaz, amely az MNB-re vonatkozik és még 10-et, amely a kormánynak és a hazai fintech szektornak szól.

Az MNB „házon belüli” stratégiájának a fontosabb elemei:

szeretnék az azonnali fizetésre épülő szolgáltatásokat katalizálni,

a kkv-k digitális azonosítását segíteni,

gyorsítanák az engedélyezést,

MNB-elvárást fogalmaznak meg a digitalizáció támogatására inkumbens szereplőknek és digitális sztenderdeket is kialakítanak,

kibővítik az egyetemekkel való együttműködéseket, ahol kiemelt cél lesz a technológiai oktatás, illetve elmélyítik az együttműködést a hazai kiberbizonsági szereplőkkel, valamint a nemzetközi szabályozókkal is,

lesz az MNB-nek saját inkubációs programja is és egy technology sandboxot is létre hoznak,

egy fintech klubbal szeretnék a hazai fintech ökoszisztéma életét még pezsgőbbé tenni,

célzott kampányokat indítanak majd az elektronikus fizetések, új szolgáltatások ösztönzéséért.

A Nemzeti Bank ezen kívül többek közt a következő javaslatokat teszi a kormányzatnak és a hazai fintech szektornak: