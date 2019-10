Hackerek tartják rettegésben Afrika egyik legfejlettebb városát

Három hónapon belül másodszorra fordul elő, hogy hackerek fontos közüzemi szolgáltatásokat kapcsoltak le Johannesburgban, Dél-Afrika egyik legnagyobb városában. Most épp a város hivatalos weboldala, a számlázási szolgáltatások és hozzá kapcsolódó internetes megoldások váltak elérhetetlenné a kiberbűnözők támadása miatt – írja az MIT Technology Review

A helyi média szerint a hackerek váltságdíjat követeltek az online felületek elérhetővé tételéért, ezt viszont a város vezetése tagadta. Hozzátették: fontos adatokhoz nem jutottak hozzá a hackerek, a weboldal lekapcsolásáról pedig a városvezetés döntött, mert nem akarták, hogy a hackerek szabadon garázdálkodjanak a rendszerben, amíg a válaszlépésen dolgoznak.

Júliusban ismeretlen hackerek az ötmilliós város energiaellátását támadták meg, ekkor a lakosok egy része napokig maradt áramellátás nélkül. A múlt héten pedig nem a város infrastruktúráját támadták, hanem túlterheléses támadásokkal pénzintézetek online jelenlétét tették elérhetetlenné.

Az elkövetők kiléte egyelőre ismeretlen, még az sem biztos, hogy ugyanarról a személyről vagy hackercsoportról van szó.