Így látják a bankvezérek a fintech-forradalmat Magyarországon

Nem csak a fintechek, hanem a nulla kamatkörnyezet is itt van, az információ és a „pénz” ingyen van, ebben a környezetben kell a bankoknak helyt állniuk a kihívásokkal szemben, ami nem könnyű feladat. Ugyanakkor a magyar bankszektor bevétel és profit szempontjából is erős, a fintech cégek pedig többnyire nem a bevételeikre pályáznak, inkább a költségcsökkentés oldalon szállnak be az innovációba. A hazai bankszektor digitális transzformációjáról, a fiókok és a digitális eszközök szerepéről vitázott 5 bankvezér és az MNB alelnöke a CIB és az Intesa Sanapolo által megrendezett Novathon rendezvényen.