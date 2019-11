Foggal-körömmel ragaszkodnak a bankok a fizetések feletti uralomhoz

A fizetési rendszerek területén folyik a legnagyobb innováció jelenleg a bankszektorban, ez pedig pont az a terület, amely a legfontosabb a pénzintézetek számára, ezért mindent meg fognak tenni a bankok azért, hogy a dominanciájukat megőrizzék, beleértve akár komplett techcégek felvásárlását. Nem minden fintechcég törekszik persze arra, hogy elvegye a bankok kenyerét: számos olyan szereplő van köztük, amely még javítja is a bankok szolgáltatásait – hangzott el mindez a mai Portfolio Banking Technology 2019 konferencián.

Vinnai Balázs, a W.UP elnöke, aki a beszélgetést moderálta, bevezető beszédében kiemelte, hogy ma a digitalizáció már nem csak az eszközökről és az egyszerűsítésről szól, hanem a mindennapi pénzügyi életünk változik meg; elmosódik a határ még egyes pénzügyi szolgáltatások típusai és közt is.

Számos kisebb techcég változtatja meg a piacot, emellett a nagy techcégek is beszállnak a bankolásba. Ez milyen változásokat, kihívásokat hozhat a jövőre nézve?

Yossi Hermush, a Citi Innovation Lab AI groupjának alelnöke kiemelte, hogy nem minden játékos diszruptív, egy csomó olyan cég van, amely a bankok szolgáltatásait teszi jobbá. Erre példa a PayKey, egy mobiltáca-cég is. Ez a helyzet a persze a startupoknak is kedvező: Koreában az összes nagyobb bankot egy startup rávette arra, hogy mind használják az ő appjukat.

A szakember úgy véli, a legnagyobb növekedési potenciál a személyek közti fizetések terén látható, persze sok múlik a bankokon is, például abból a szempontból, hogy a jutalékstrukturát hogyan alakítják ki, mellyel vonzzák vagy taszítják majd a fintecheket.

David Moucheron, a K&H Bank vezérigazgatója úgy véli, hogy 10-15 éve a fizetési rendszerek üzemeltetői a bankszektor lúzerei voltak, ma viszont már itt zajlanak a legnagyobb, legmenőbb változások. Kiemelte: számos fintechcég a régóta létező banki infrastruktúrát használja, ezen a téren nem hoznak lényeges innovációt, viszont jó ügyfélélményt nyújtanak az egyszerűen használható alkalmazásaik.

Moucheron úgy véli, hogy Magyarországon az azonnali fizetési rendszer javíthatja az ország bankjainak versenyképességének a külföldi techcégekkel szemben. Kiemelte: ma már nem elsősorban csak a bankok közt zajlik a verseny, hanem a bankok és a techcégek közt is.

Anthony Radev, a Budapesti Corvinus Egyetem elnöke úgy látja, hogy a bankrendszer legfontosabb része a folyószámla és a fizetési rendszerek üzemeltetése, ezzel pedig maguk a bankok is tisztában vannak. A pénzintézetek meg vannak ijedve attól, hogy a monopóliumukat valaki ezen a téren veszélyeztetni fogja, ezért mindent meg fognak tenni azért, hogy dominanciájukat megőrizzék.

A bankokra a techcégek azért nem jelentenek nagy veszélyt, mert bármelyik bank meg tudja őket venni, ha szorul a hurok, még ahhoz is elég pénzt össze fognak tudni dobni, hogy az Amazont vagy a Facebookot megvegyék, ha erre szükség lenne.

Hogy versenyezhetnek a bankok a techcégekkel?

David Moucheron elmondta, hogy az ügyfélért és az adataiért folyik elsősorban a verseny, erre az egyik modell a teljes platform felvásárlása az adatszerzés érdekében, egy másik a szolgáltatások kiszélesítésére, erre példa a Simple.

Anthony Radev kiemelte, hogy a bankoknak lényegesen több adatuk van, mint például a Google-nek, hiszen ügyfeleik folyószámlaadatait, vásárlásait is látják. Titoktartási kötelezettségeik kötik a pénzintézeteket abban, hogy ezeket az adatokat ne használják fel, de alapvetően bármit el tudnak adni azok a szereplők, akik a folyószámlaadatokhoz hozzáférnek. A techcégekkel való konkurálás egyik eszköze lehet Radev szerint az is, ha informatikai szempontból összekapcsolódnak egymással a pénzintézetek.

Yossi Hermush kiemelte: Kínában azt láttuk, hogy a WeChat, egy közösségi oldal teljesen letarolta a fizetési piacot, ez megtörténhet máshol is, ha a bankok nem küzdenek a dominanciájukért.

Milyen innovációs hozhat a piacon a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás?

Yossi Hermush úgy véli, hogy az adatkezelésben komoly áttörést hozhatnak ezek a technológiák, hiszen egy csomó papírról beszkennelt, digitálisan olvashatatlan adatot tartanak a pénzintézetek rendszereiben, ezek átláthatóvá tételében az AI jó eszköz lehet. Az új technológiák adatrendszerező képessége arra is jó lesz, hogy sokkal jobban személyre szabott rendszereket tudjanak kínálni a pénzintézeti szereplők.

Anthony Radev úgy véli, hogy a bankszektorban is konszolidációra van szükség, ez megtörtént a keresőmotorok, sőt még a szénsavas üdítők piacán is. Sokkal kevesebb bank is elég ahhoz, hogy kiszolgálja az embereket, ebben a technológia is katalizátorként szolgálhat.

David Moucheron a PSD2-ről is beszélt: a bankvezér szerint a szabályozásnak több negatív hatása is lehet, egyrészt biztonsági szempontból, hiszen nem biztos, hogy pontosan tudják az ügyfelek, hova adják tovább az adataikat, más szempontból pedig egy ideig komolyabb lesz a verseny, viszont segítheti a nagy techcégek monopóliumának kialakulását is, ezért fontos, hogy a techcégeket is nyitottabbá tegyük.

Hogy tudnak megküzdeni a bankok a hagyatéki IT-rendszerek hátráltató hatásával?

Yossi Hermush szerint néha a legegyszerűbb megoldás az, ha az összes régi informatikai rendszert kidobjuk és újakat veszünk helyette - egy csomó telekomcég ezt csinálja. Egy másik megoldás az AI-alapú adatelemzés, amely segíthet átlátható rendszereket építeni a bankok által gyártott végtelen adatmennyiségből.

David Moucheron úgy gondolja, sok esetben kifogás a legacy rendszerek hátráltató hatása: a bankok is tudnának nagyon könnyen egy olyan interfészt fejleszteni, mint a Revolut. Ez nem rakétatudomány, van bőven példa a piacon, amelytől lehet tanulni.