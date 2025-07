Törékeny tűzszünetet sikerült elérni Amerika ősellenségével, de könnyen borulhat minden

Egymás bázisainak lebombázása után júniusban tűzszünetet kötött egymással Irán, Izrael és az Egyesült Államok. A fegyvernyugvás ugyanakkor finoman szólva is törékeny: Izrael az iráni atomprogram teljes leszerelését szeretné látni, az Washington „csak” a tárgyalóasztalhoz szeretné visszaültetni a perzsa államot, míg Teherán egyértelműen jelezte, hogy sem az atomprogramról, sem a ballisztikus rakétáiról nem hajlandó lemondani. Nézzük, mik a tűzszünet főbb buktatói, és mi sülhet ki ebből az egészből.

Amikor Izrael és Irán között júniusban kitört az alig két hetes háború, melynek utolsó napjaiba az Egyesült Államok is beszállt, még nem lehetett tudni, hogy mi lesz a végeredmény: az egyértelmű volt, hogy Teherán nem fogja tudni pusztán drónokkal és rakétákkal térdre kényszeríteni riválisát, mostanra azonban már az is kiderült, hogy Jeruzsálem sem érte el teljesen a célját, hiszen hiába iktattak ki fontos katonai vezetőket és tudósokat, valamint lőtték rommá az iráni légvédelmet és légierőt, az atomprogram ha szenvedett is károkat, túlélte a bombázásokat.

Donald Trumpnak hiába sikerült kijárnia egy tűzszünetet a régóta rivalizáló regionális nagyhatalmak között,

ez a fegyvernyugvás valószínűleg tényleg ideiglenes lesz.

A helyzet megértésében nem segít, hogy nagyjából naponta jelennek meg egymásnak ellentmondó hírek. Nézzük, ezek között most mi az aktuális állapot.

Továbbra sem lehet biztosra tudni, hogy mekkora károkat szenvedett Irán atomprogramja. A legfrissebb jelentések szerint a három legnagyobb komplexumból (Fordó, Natán, Iszfahán) csak egy lett nagyjából totálkáros, a kevésbé mélyre ásott natáni finomító. Korábban Trump a fordói létesítmény „teljes megsemmisüléséről”, beszélt, de a jó száz méter szikla alatt megbúvó bunkerkomplexum egyáltalán nem biztos, hogy tényleg oda lett. Irán össze-vissza nyilatkozik: kifelé azt kommunikálják, hogy nagyon nagyok a károk (valószínűleg azért, hogy Trumpot féken tartsák), ugyanakkor többször elhangzott az is, hogy igazából hetek, vagy hónapok alatt újra üzembe tudják állítani az összes finomítót.

A perzsa állam kezdetben ahhoz is tartotta magát, hogy sem Washingtonnal, sem pedig a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel nem hajlandó többé együttműködni. Előbbivel a bombázás miatt, utóbbival pedig azért, mert Teherán álláspontja szerint az izraeli-amerikai támadást az első csapások megindulása előtti napon megjelent, Iránt elmarasztaló NAÜ jelentés váltotta ki. Később Maszúd Pezeskján miniszterelnök meggondolta magát, a nemzetközi csúcsszervezettel mégis újraindítaná az együttműködést.

A legfrissebb fejlemény az, hogy Marco Rubio amerikai külügyminiszter, valamint európai vezetők kedden ultimátumot adott Iránnak:

augusztus végéig van idejük véglegesíteni a friss atomalkut.

Iran’s nuclear hub took a serious hitNew satellite images reveal that the Isfahan site was lit up like a pinball machine after U.S. and Israeli airstrikes.Meanwhile, the nuclear facility in Fordow appears to have been less severely damaged, according to preliminary… pic.twitter.com/jhZDmUOhgU https://t.co/jhZDmUOhgU — NEXTA (@nexta_tv) June 22, 2025

Ezzel párhuzamosan Izrael is benyújtotta saját „kérelmét”, melyben követelik, hogy Irán szerelje le az összes, 500 kilométernél nagyobb hatótávolságú rakétáját és robotrepülőgépét, tehát lényegében mindent, ami képes lehet komoly károkat okozni a zsidó államnak. Jeruzsálem azt már korábban világossá tette, hogy emellett az atomprogram teljes leszerelését is elvárják Teherántól.

A legnagyobb problémát az okozza, hogy Irán egyértelműen kimondta, sem az atomprogramról, sem a nagy hatótávolságú fegyverekről nem mond le.

Utóbbi esetben Abbász Aragcsi külügyminiszter konkrétan annyit reagált az izraeli követelésre, hogy „ezek meg mit szívtak?”.

Teherán részéről a közepes és nagy hatótávolságú fegyverekhez való ragaszkodás egyébként abszolút érthető, hiszen az országnak a Hormuzi szoros elzárásán, illetve az olajárak megbuherálásán kívül éppen a rakétái a legfontosabb fegyverei, nyilván nem szeretnék kiszolgáltatni magukat Izraelnek (vagy a csendes harmadikként várakozó Törökországnak).

Az atomprogram teljes leállítását szintén levették az asztalról az irániak, ezt pedig nem csak energetikai okokkal, hanem nemzeti büszkeséggel is indokolták. Az iráni politikai életben abszolút mérsékeltnek számító Pezeskján már azért is komoly kritikákat kapott a nála radikálisabb politikusoktól, mert egyáltalán kilátásba helyezte, hogy tárgyalóasztalhoz ül Trumppal. Teherán természetesen ragaszkodik ahhoz, hogy az atomprogramja békés célokat szolgál, azt viszont még a velük nagyon elnéző NAÜ is elismeri, hogy Irán az egyetlen állam, aki 60% fölé dúsított uránt úgy, hogy hivatalosan nem a fegyverminőség elérése a cél. A nemzetközi közösségben gyakorlatilag senki nem hiszi el, hogy a perzsák nem akarnak atomfegyvert.

Israel is bombing Tehran airport, where Khamenei's plane is also located.pic.twitter.com/TM8k6obs6Q https://t.co/TM8k6obs6Q — Vivid. (@VividProwess) June 13, 2025

Donald Trump egyébként megpróbálkozott egy elég meghökkentő, de a gyakorlatban meglehetősen logikus ajánlattal is: az Öböl-államokkal karöltve hajlandó lenne támogatni az iráni atomprogramot, amennyiben az nem fegyverként is felhasználható uránt használna üzemanyagnak. Erre a felvetésre idáig nem érkezett érdemi válasz Teherán részéről, pedig az atomenergia kizárólag polgári célokra történő felhasználásának ez egy elég jó módja lehetne.

Ismét elérkeztünk tehát arra a pontra, ahol júniusban egyszer már jártunk:

Irán és Izrael is köti az ebet a karóhoz, Trump ultimátumokat osztogat, a nemzetközi közösség aggódik és önmérsékletre szólít fel.

Aggasztó jel lehet még az is, hogy a választási ígéretekben foglaltakhoz képest Trump külpolitikája eddig messze nem olyan kemény, vagy eredményes mint amilyennek a republikánus elnök eredetileg ígérte: volt itt szó az orosz-ukrán háború gyors lezárásáról, a világ behódoltatásáról vámok segítségével, de arról is, hogy Irán nemhogy villám gyorsan új atomalkut köt (amiből egyébként előző ciklusa alatt történetesen éppen Trump ugrott ki), de még az Izrael államot elismerő Ábrahám-egyezményekhez is csatlakozik. A legendásan impulzív, szerénységgel nem vádolható Trump valószínűleg szeretné, ha az utókor remek politikusként emlékezne rá, a három fő ellenlábas közül pedig az Iránnal szemben mutatott kemény fellépés jóval kevesebb rizikót hordoz magában, mint Oroszország vagy Kína.

Ezekhez ráadásul az is hozzájön, hogy Irán külpolitikai és katonai szempontból sincs túl jó állapotban: a jemeni húszikon és az iraki milíciákon kívül minden proxyszervezetét szétverték, a legerősebb szövetségesnek számító Oroszország részéről egészen biztos, hogy nem fog érdemi segítséget kapni, a tapasztalt katonai felsővezetés tagjai halottak, a légierő és a légvédelem Izraelnek hála romokban hever. Minden, amiben egy újabb konfliktus esetén bízhatnak az, hogy elég mélyre ásták az atomkomplexumokat, valamint az, hogy tudnak elég rakétát és drónt indítani ahhoz, hogy kellemetlen veszteségeket okozzanak Izraelnek, és szükség esetén az Egyesült Államoknak is.

És éppen a mélyre ásott bunkerek miatt nagyon rémisztő egy újabb háború gondolata: most, hogy Izrael tudja, gond nélkül be tudnak repülni Iránba, az ellentámadásokat pedig nagyon hatékonyan meg tudják fogni,

igazából a bombázások költségén kívül csak Donald Trump, és az ő alkujai fogják vissza a zsidó államot attól, hogy megint meginduljanak Irán ellen.

A mélyre elásott építményeket is el lehet érni, csak elég kitartóan kell rájuk bunkerromboló bombákat dobálni. Egy elhúzódó bombázás alatt ugyanakkor jó eséllyel egyáltalán nem csak az atomkomplexumok válnának célponttá, hanem a katonai és kormányzati központok is, ez pedig a civil lakosságot is veszélybe sodorná.

Címlapkép forrása: 2006 DigitalGlobe via Getty Images