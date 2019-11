Mesterséges intelligenciával kacérkodnak a magyar bankok

Azonnali fizetés, mesterséges intelligencia, banki informatikusi álmok – többek között ezek voltak terítéken abban a panelbeszélgetésben, amelyben két banki informatikai vezető, valamint az ApPello és a Microsoft vezetői cseréltek eszmét egymással a Portfolio Banking Technology 2019 konferenciáján. Előtte előadásokat hallhatott a különbség hasonló témákban.

A Kórász Tamás, a KPMG partnere által moderált beszélgetésben egyebek mellett az alábbiakról esett szó.

Milyen tervek, fejlesztések motiválják a napi digitalizációs munkát?

Alföldi Ferenc (Budapest Bank) szerint kicsit fordult a trend: már nem az IT megy az üzlet után, hanem az üzlet idomul az IT-hoz, a „desktop website az új fiók, kicsit már elmaradottnak számít”, az okostelefoné a jövő. Ott kell kommunikálni, ahol az ügyfelek vannak, a Budapest Bank például létrehozott egy digitális áruhitel folyamatot, amelyet már számos magyar oldal használ. Böle Ferenc (OTP) a Nordea példáját hozta fel arra, hogy a vidéki fiókhálózat szűkítése ügyfélvesztést okozhat, a bankolás továbbra is emberek közötti kommunikációra és bizalomra épül, a személyesség és a digitalizáció kettőségét kell helyesen kezelni. Strén Gábor (Microsoft) szerint a digitális csatornák térnyerését mutatja, hogy ha az ember otthon felejti a pénztárcáját, nem biztos, hogy visszafordul, ha azonban a mobilját otthon hagyja, akkor mindenképp. A felhasználók egyedi ismeretéhez minden rezdülésüket nyomon kell követni, és a technológiák mindegyikét aktívan alkalmazniuk kellene a bankoknak. Vér Béla (ApPello) szerint a corporate üzletág lemaradt a válság után, most ennek a felzárkózását látjuk a hitelezési folyamatok digitalizációjában.

Kötelező feladat vagy innovációs ugródeszka az azonnali fizetés?

Alföldi Ferenc (Budapest Bank) szerint egyelőre törvényi megfelelésként tekintenek rá a bankok, az innováció generálásának nem feltétlenül a legjobb módszere kötelező előírások bevezetése. Böle Ferenc (OTP) úgy vélte, a funkcionalitás (5 másodpercen belül menjen át az utalás) nem feltétlenül áll arányban azzal a teherrel, amit ez a fejlesztés a bankszektorra ró – anyagilag és emberi erőforrások szintjén is ez az egyik legnagyobb projektjük.

Mennyire terjed el a mesterséges intelligencia a bankszektorban?

Vér Béla (ApPello) szerint a mestereséges intelligencia algoritmusokra és adatokra épül, így rögös út a fejlődése. Nagyon sok egyforma minőségű adatot igényelnek, nem dobozolhatók és költségesek. A hitelezésben dolgoznak már mesterséges intelligenciával, amely megmutatja, mely hitelfelvevő az a portfólióban, aki valószínűleg be fog dőlni. Strén Gábor (Microsoft) szerint millió adaptációs lehetősége van a mesterséges intelligenciának a fióklátogatások során is ügyfélterek, ügyfélmagatartások, marketingszempontok elemzésében és felhasználásában. Böle Ferenc (OTP) szerint folyamatosan kutatják az ügyfélviselkedés automatizált elemzésének lehetőségeit is a bankjuknál, és hogy ez miként növelheti hatékonyságukat. Alföldi Ferenc (Budapest Bank) szerint már a hatvanas években volt egy felfutása a témának, ma éli harmadik reneszánszát. Vannak banki kezdeményezések, de áttörést valószínűleg nem a közeljövő fog hozni.

Mire kellene pénzt költeni az informatikában?

A banki informatika erős burjánzásba kezdett az elmúlt évtizedekben, de a teljes banki működést átgondoló egyszerűsítésre még a teljes alaprendszercserék során sem tudtak sort keríteni a bankok – vélte Böle Ferenc (OTP). Szükség volna az „iszonyatos örökség átgondolására.” Alföldi Ferenc (Budapest Bank) szerint a fintechek jelentős része a jelenlegi banki infrastruktúrákat használja, egymásra vannak szorulva, béke lesz a különböző szereplők között. Strén Gábor (Microsoft) szerint a felgyorsult tempót nagyon nehezen tudja felvenni a bankszektor: sokszor mire odaér bizonyos témákhoz, már nem ott tartanak a kihívói. Vér Béla (ApPello) szerint a felhőalapú technológiák gyorsíthatják a bankok adaptációját, víziójuk szerint sokkal könnyebb személyre szabottság és gyorsabb, egyszerűbb bevezetés jöhet.

„Miért hitelesebb egy papírlap vagy egy darab plasztik, mint egy miniszámítógép?” – tette fel a kérdést Somkuti András, a Netlock (Docler-csoport) elnök-ügyvezetője. Az azonosításhoz egy digitális tárca kiváló alternatívát nyújthat a materiális adathordozók helyett, hiszen erős titkosítással (pl. kriptográfiai megoldásokkal) védik a digitálisan tárolt adatainkat. Ha ezekhez hozzá akarunk férni, a biometrikus azonosítást (pl. arckép vagy ujjlenyomat) is megkönnyíthetik, nem kell attól sem félnünk, hogy olyan adatokat adunk meg, amelyekre nincs szükség.

Földházi Csaba, a Shiwaforce operatív igazgatója hangsúlyozta, hogy a különböző generációk eltérő kommunikációs platformokat használnak, a szolgáltatóknak így az eltérő generációk igényeinek megfelelően kell kommunikálnia. A chatbotok jó megoldás lehetnek az eltérő ügyféligények megoldására: például egyszerre hozhatnak költségcsökkentést és a kiszolgálási szint növekedését, azonnali reakciót adnak, könnyen használhatók és gyorsak. A chatbotoknak korlátlan kapacitása és monotonitás tűrése van, ellentétben egy emberi operátorral. A Shiwaforce szerint viszont az ideális megoldás az ügyfélkommunikációhoz egy hibrid, emberi és robotikus megoldásokat is használható platform: ez a könnyebb kérdésekre választ tud adni, az emberi operátorok pedig megkapják a komplexebb kérdéseket.

Hetényi Márk, az MKB Bank igazgatósági tagja a bankszektor jövőjével kapcsolatosan elmondta, hogy a mesterséges intelligencia alapjaiban változtathatja meg a bankolást. A jövőben az adatállomány majdnem olyan fontos tényező lehet, mint az eszközállomány felügyeleti szempontból, a személyre szabott tanácsadás a digitális tanácsadás felé mozdul el, melyben a társasági bankolás is segítséget nyújthat. A mesterséges intelligenciának köszönhetően a tömeges testreszabás is megvalósítható lesz: a mobilbankolás is elmozdulhat a társalgási bankolás felé, ami a hangfelismerésben, tanácsadásban vagy az éppen aktuális helyzetről való elbeszélgetésben is segíthet. A legnagyobb gátja ma annak, hogy egy bank bevezessen egy AI-alapú megoldást az adatok talglaltsága. Az AI implementációjában egyébként célszerű külső fél segítségét is igénybe venni – ezt most már a legnagyobb bankok is felismerik. A mai AI inkább gyors felismerőprogram, ami mintákat követve tud következtetéseket levonni, de rengeteg cég elkötelezett itthon a mesterséges intelligencia fejlesztése iránt – tette hozzá a szakember.

Kórász Tamás, a KPMG Partnere szerint fel kell készülnünk egy automatikus, beavatkozás nélküli technológiákkal működő bankszektori világra. Ennek komponensei lesznek olyan technológiák is, mint a szenzorok, a biometrikus azonosítás, a mesterséges intelligencia vagy a megosztott főkönyvi technológia. A szakember kiemelte: az automatizmus sikerességéért ki kell építenünk az automatizáció iránti bizalmat, empatikusan fel kell ismernünk az ügyfelek igényeit, megoldás-centrikus szemléletmódot kell elsajátítanunk és nem elég önmagában a digitális technológiák fejlesztése a siker érdekében. Egyre többet kell áldoznunk a mesterséges intelligencia fejlesztésére, mind szakmai, mind erőforrás oldalon, tudatosan kell architektúrát terveznünk, külső adatforrásokat bevonnunk, implementálnunk kell külső adatforrásokat, illetve szükséges a technológiai és üzleti ökoszisztémák kiépítése.