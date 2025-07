Indul az év egyik legfontosabb időszaka - Erre a 3 részvényre fogadnak most a profik

Jövő héten amellett, hogy több fontos gazdasági adat is érkezik, beindul a második negyedéves gyorsjelentési szezon is, rengeteg nagy név teszi közzé majd legfrissebb számait. A közelgő gyorsjelentések egyben kedvező befektetési lehetőséget is rejtenek, ezúttal a Goldman Sachs elemzői mondták el, hogy mely részvényekre érdemes különösen figyelni a hét során.