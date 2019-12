Ingyenpénzzel csábítja az ügyfeleket Amerika egyik legnagyobb bankja

Elkezdett a Bank of America pénzt osztogatni azoknak, akik a Zelle nevű mobilappjukat kezdik használni - írja a Yahoo Finance

Már 40 millió olyan ügyfele van a 66 millió magánszemélyt kiszolgáló Bank of Americának, akik használják a cég digitális szolgáltatásait, ebből 30 millió már a Zelle-re is regisztrált. A fennmaradó 26 millió offline ügyfelet most azzal terelnék a mobilapp felé, hogy 15 dollárt írnak jóvá a számlájukon, ha regisztrálnak és legalább egy tranzakciót elvégeznek rajta január 17-ig.

Az ügyfeleket többek közt az ATM-ek értesítik majd a lehetőségről, illetve a bankfióki ügyintézők is tájékoztatják majd őket, ha készpénzt fizetnének be vagy vennének fel, netán csekket váltanának be.

A „pénzosztás” a bank kommunikációja szerint egyébként azért éri meg, mert jóval olcsóbban jönnek ki, ha egy ügyfelet átterelnek a digitális alkalmazás használatára, mintha továbbra is egy fiókot használna.

Mostanában egyébként egyre több pénzintézet igyekszik „ingyenpénzzel” elcsábítani a potenciális ügyfeleket, ilyen például a Revolut Magyarországon; a cég a szolgáltatás ajánlásáért fizetett 3000 forintot az ajánlónak és még 3000 forintot az új ügyfélnek:

Címlapkép: Getty Images