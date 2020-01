Ha megvalósul Orbán Viktor terve, 51+15 milliót kaphatsz a harmadik gyerekre

Palkó István Cikk mentése Megosztás

A kormány családpolitikai intézkedései miatt már eddig is érdemi különbség volt a két-, illetve háromgyermekesek által igénybe vehető családtámogatások összege között. Ha azonban megvalósul Orbán Viktor terve, és a háromgyerekes anyák is szja-mentességet kapnak, hatalmasra fog duzzadni ez a különbség. Kilenc családtámogatási forma összesítése alapján 51 millió forintnyi vissza nem térítendő állami támogatással és 15 millió forintnyi kamattámogatott hitellel gyarapodhatnak azok az átlagkeresetű kétgyermekes szülők, akik a harmadik gyermeket is bevállalják – mutatják a Portfolio konzervatív számításai. Ezekkel a számokkal érdemes összevetni a harmadik gyermek felnevelésének hosszú távon becsült költségét.