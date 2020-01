Bankrohamot és pánikot okozhat egy kibertámadás Amerikában

Egy jól megtervezett, az amerikai bankszektort célzó kibertámadás pusztító hatással lenne az amerikai pénzügyi stabilitásra a New York-i Fed friss elemzése szerint – írja a Wall Street Journal.

Az éles helyzetekre való felkészülés jegyében a Fed modellezi a lehetséges krízishelyzeteket, a New York-i Fed most azt vizsgálta meg, hogyan reagálnának a bankok, ha egy kibertámadás megbénítaná a bankközi pénzforgalmat.

Ha egy kibertámadás megbontaná a banki rendszerek integritását, a pénzforgalmi elszámolás és kiegyenlítés példa nélkül álló feladat elé állítaná a bankokat, ez pedig súlyos következményekkel járna a teljes pénzügyi rendszer stabilitására, a befektetők, hitelezők, és más pénzügyi szereplőkre nézve

- írják a tanulmányban.

A támadók azzal okozhatnák a legnagyobb károkat, ha a nagy összegű átutalásokat kezelő rendszert támadnák meg, a megfelelő időzítéssel szintén növelhetik a károk mértékét. Ma egy kibertámadás a régi vágású bankrohamokhoz hasonló hatással lenne a bankrendszerre, ugyanis ha az ügyfelek a megbénult rendszerek miatt nem férnének hozzá a pénzükhöz, az pánikot okozna.

A kibertámadásoktól az Iránnal kialakult feszült helyzetben joggal tarthatnak az amerikai bankok, hiszen a perzsa ország hackerei számára kézenfekvő célpontot kínálhatnak a pénzintézetek, ha az Egyesült Államok infrastruktúráját akarják megbénítani. Korábban, 2011-2012 környékén már támadták iráni hackerek az Egyesült Államok bankjait túlterheléses (DDoS) támadásokkal, idén januárban pedig az amerikai kormány is figyelmeztetett iráni hackerek tevékenységére, akik „wiper” támadásokat hajtottak végre, melyeknek célja, hogy a fertőzött gép merevlemezének tartalmát töröljék.

A Kasszem Szulejmáni tábornok megölése utáni hétvégén több weboldalt is feltörtek és elárasztottak Szulejmáni tábornokot és Iránt támogató üzenetekkel hackerek; ilyen támadás áldozatává vált többek közt egy amerikai kormány által üzemeltetett digitalizált iratokat gyűjtő weboldal és a Commercial Bank of Sierra Leone is.

