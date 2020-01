Uniós vizsgálat indult Farkas Ádám új állása miatt

Vizsgálatot indított az Európai Unió ombudsmana, miként hagyhatta jóvá az Európai Bankhatóság (EBA), hogy eddigi főigazgatója, Farkas Ádám február 1-jével egy nemzetközi banki lobbiszervezet vezérigazgatói székébe ülhessen – számolt be a Reuters.

Hitelezés 2020 SAVE THE DATE: hasonló témák is terítékre kerülnek április 1-jei Hitelezés 2020 konferenciánkon!

Szeptemberben jelentette be az EU egyik legfontosabb bankfelügyeleti szerve, az Európai Bankhatóság (EBA), hogy főigazgatója, Farkas Ádám távozik, 2019 októberének végéig már csak operatív feladatokat lát el a hatóságnál, új pozíciót pedig 2020 januárjától vállalhat.

Mivel a londoni székhelyű Association for Financial Markets in Europe (AFME) nevű lobbiszervezet, amelynél Farkas Ádám a pályafutását folytatja, a legnagyobb európai bankok érdekeit közvetíti, az EBA etikai bizottsága további feltételeket szabott Farkas Ádámnak. 24 hónapig nem lobbizhat az EBA-nál, nem léphet kapcsolatba ilyen ügyben korábbi munkatársaival, nem adhat tanácsot új kollégáinak az EBA-nál közvetlenül hozzá tartozó, az elmúlt három évben kezelt ügyekben távozásától fogva 18 hónapig.

Farkas Ádám Európai Bankhatóság (EBA), főigazgató Dr. Farkas Ádám (született 1968-ban) pályáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem főállású oktatójaként és az EBRD (London) pénzügyi tanácsadójaként kezdte. 1997 és 2001 között a Magyar Nemzeti B Tovább … Tovább Dr. Farkas Ádám (született 1968-ban) pályáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem főállású oktatójaként és az EBRD (London) pénzügyi tanácsadójaként kezdte. 1997 és 2001 között a Magyar Nemzeti B

Mindez nem győzte meg maradéktalanul az Európai Unió egyes vezetőit, túl enyhének tartják ugyanis az EBA által szabott kritériumokat. Az EU ombudsmana most vizsgálatot indított az ügyben, amelyet a szociálisan és ökológiailag elkötelezettebb pénzügyi szektorért lobbizó Change Finance nevű szervezet kezdeményezett érdekkonfliktusra hivatkozva.

Sokan az EU-ban ismerős „forgóajtó” egyik esetének tartják az ügyet: az EU csúcsvezetői gyakran kötnek ki a magánszektor jól jövedelmező pozícióiban. Ezek közül az egyik legemlékezetesebb az volt, amikor José Manuel Barroso korábbi bizottsági elnök távozása utána a Goldman Sachshoz igazolt.

Az EBA elnökének, az egyébként korábbi Santander-bankár Jose Manuel Campának címzett január 16-ai keltezésű levelében az EU ombudsmana többek között afelől érdeklődik, mikor és hogyan szerzett tudomást Farkas Ádám az AFME-nél megnyíló álláslehetőségről. Arról is érdeklődik, miként fordulhatott elő, hogy EBA-s pozíciójáról való lemondását követően Farkas az EU értékpapírfelügyeleti szervezetének, az ESMA-nak az igazgatósági tagja maradhatott.

Az ügy egyik pikantériája, hogy a Farkas Ádámot az EBA élén váltó Gerry Cross 2011 és 2015 között szintén az AFME vezetője volt. Azóta az ír jegybanknál dolgozott.

Címlapkép: MTI/Koszticsák Szilárd