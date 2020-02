Több mint egy hónapra megbénította a brit bankokat egy hackertámadás

A probléma kifejezetten nagy bankokat is érint: az internetes devizaváltás szünetel a Sainsbury’s Banknál, a Royal Bank of Scotlandnál, a Lloydsnál és a Barclaysnél is.

A hiba ellenére a bankfiókokban továbbra is lehet devizát és valutát váltani. A szolgáltatás a tervek szerint a héten áll helyre a legtöbb pénzintézetnél.

A Travelexet újévkor érte hackertámadás, egy Sodinokibi nevű internetes bűnbanda érzékeny ügyféladatokat szerzett meg és 6 millió dolláros váltságdíjat követelt érte.

A Travelex nem fizetett, hanem inkább lekapcsolta az online felületét és átmenetileg papíralapúvá tette az adminisztrációt.

