Így változtatja meg hamarosan a mindennapjainkat az azonnali fizetési rendszer Magyarországon

Március másodikán indul Magyarországon az azonnali fizetési rendszer, ami lényegében azt jelenti, hogy minden forintos, belföldi, 10 millió forint alatti utalás 5 másodpercen belül teljesülni fog. Az utalás lebonyolítása is egyszerűbb lesz, hiszen lehet majd e-mail cím vagy telefonszám megadásával is utalni, illetve fizetési kérelmet is lehet küldeni majd a legtöbb banknál. Bár a kényelmi előnyök egyértelműek, az AFR számos újfajta biztonsági kockázatot is jelenthet – derült ki az Erste Bank mai sajtótájékoztatóján.