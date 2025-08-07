Itt a lista a magyar befektetésekről, amelyekkel idén a legtöbbet lehetett keresni

Jó évük van a magyar befektetési alapoknak, még úgy is, hogy az év eleji felfokozott várakozásoktól némileg elmaradt a szektorba áramló új befektetések mennyisége. A legfrissebb, június végi adatok szerint a BAMOSZ (Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége) tagságát képező alapkezelők együttesen 19 150 milliárd forintot kezeltek a befektetési alapjakban. A december végi 17 890 milliárdos szinthez képest ez 7%-os (1260 milliárd forintos) vagyonnövekedést takar, mely nagyobb részben az új nettó értékesítésnek, kisebb részben az alapok által megtermelt hozamnak köszönhető.
Az első hét hónapban legsikeresebbnek bizonyuló alapoknak a hozamok miatt sem kell szégyenkezniük: a Portfolio gyűjtése szerint a legjobban teljesítő részvényalapok körében 31%, az abszolút hozamú alapoknál 18% az év eddigi részében elért átlagos hozam, míg a legjobban menő kötvényalapok átlagosan 5%-os, az ingatlanalapok pedig 4%-os nyereséget produkáltak.
Tovább növelték a vagyonukat a legnagyobb befektetési alapok
A magyar befektetők kedvencei a kötvényalapok, a 10 legnagyobb nettó eszközértékű, forintos, lakossági alap között hat kötvényalap található, emellett két ingatanalap, egy tőkevédett és egy vegyes alap fért még fel a tízes toplistára. Tavaly év végéhez képest a 10 legnagyobb alap jelentősen – de a piac egészénél lassabb ütemben – növelte a kezelt vagyonát, 5206 milliárd forintról 5278 milliárd forintra bővült a vizsgált alapok együttes nettó eszközértéke. A számok mögé nézve az is látszik, hogy a tíz alapból hatnak nőtt, négynek viszont csökkent a kezelt vagyona.
