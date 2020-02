Betétbiztosítást kapott egy fintechcég

Csatlakozott a Varo Money Inc. egy amerikai fintechcég a szövetségi betétbiztosítási rendszerhez (FDIC) – írja a Wall Street Journal . Ez az egyik legelső eset, hogy egy fintech-kihívó a hagyományos bankokra is érvényes betétbiztosítási védelmet kapott az Egyesült Államokban.

A fintechek jellemzően banklicenccel rendelkező, hagyományos pénzintézetekkel állnak össze az Egyesült Államokban annak érdekében, hogy pénzintézeti szolgáltatásokat tudjanak nyújtani, a Varo Moneynak hamarosan már nem lesz erre szüksége.

Az FDIC tagság mellett még szüksége van a fintechnek arra is, hogy a pénzügyminisztérium felügyeleti ágától, az OCC-től is jogosítványt kapjon, erre előzetes jóváhagyást már 2018-ban kaptak. A végső engedélyt az idei év második negyedévében szerezhetik meg. A folyamat után már a Varónál is leköthetik a pénzüket az ügyfelek teljes körű betétvédelmet élvező bankbetétekbe.

A 2015-ben alapított fintechcég egy olyan mobilbank, amely megtakarítási és folyószámla-szolgáltatásokat kínál, most még a The Bancorp Bankkal együttműködve dolgoznak annak érdekében, hogy betétbiztosításhoz jussanak. A Varo bejelentette, hogy ha beüzemelik a saját betétrendszerüket, megszakítják a kapcsolatot a Bancorppal.