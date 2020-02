K&H: így működik majd a telefonszámos, e-mailes utalás

A március 2-án induló azonnali átutalás úgynevezett másodlagos azonosítók alapján (például mobiltelefonszám, e-mail cím) is eltalál az ügyfelekhez, ehhez viszont előzetes követelményeket kell teljesítenie az ügyfeleknek. A K&H összefoglalójából kiderül, hogy mit kell tennünk, ha telefonszámunkat szeretnénk átutalás fogadásához használni, mennyibe kerül az újdonság, illetve, hogy milyen esetekben nem érkezik meg azonnal az elutalt összeg.

Az új fizetési rendszer fontos tulajdonsága, hogy bevezeti az úgynevezett másodlagos azonosítókat. Ezek használata nagyban leegyszerűsíti majd az átutalást, hiszen az a lényege, hogy ha valaki március 2. után átutalni szeretne, nem feltétlenül kell tudnia a címzett bankszámlaszámát. A tranzakcióhoz ugyanis elég lesz a kedvezményezett regisztrált e-mail címének vagy mobilszámának megadása, de az adószáma vagy adóazonosító jele is lehet a másodlagos azonosító. Németh László, a K&H számlavezetés és bankkártya termékmenedzsment vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a használat előtt ezeket mindenképpen regisztrálni kell. Hozzátette: másodlagos azonosítónak érdemes inkább privát mobilszámot vagy e-mail címet megadni, a céges számok és címek egy esetleges munkahely-váltás esetén ugyanis problémát jelenthetnek.

A központi előírásokat követve a bankok évente kérik a másodlagos azonosítók megerősítését, vagyis ilyenkor nyilatkoznunk kell, hogy a korábban megadott másodlagos azonosítók továbbra is érvényesek-e. A másodlagos azonosítóinkkal tehát nem csak egyszer van dolgunk, hanem évente kell „karbantartanunk” őket.

Ez az éves nyilatkozás szintén az internetbanki és mobilbanki felületen történhet majd, és elmaradása esetén a másodlagos azonosító kikerül a központi adatbázisból, további átutalás fogadására nem használható. Egy számlához többféle másodlagos azonosítót megadhatunk (mobiltelefonszám, email cím, adószám), de egy másodlagos azonosító csak egyetlen bankszámlához kapcsolódhat. Ha más számlához is beregisztráljuk, akkor a központi nyilvántartás mindig (azonnali hatállyal) a legutolsó hozzárendelést követi.

Ha az átutalás címzéséhez használt másodlagos azonosító nincs a központi adatbázisban (nem regisztrálták be, vagy az éves megerősítés elmaradása miatt kikerült), akkor az utaló hibaüzenetet kap és nem is tudja majd elindítani a tranzakciót. A regisztrációs felületen bármikor törölni is lehet majd egy másodlagos azonosító hozzárendelést. Az átutalás indítója számára a mobilbanki alkalmazások többsége várhatóan felkínálja majd a telefonjában rögzített partnerek telefonszámát, e-mail címét; a K&H mobilbankja bizonyosan így fogja segíteni a gyors és pontos címzést. Van több kivétel, amelyek nem azonnal teljesülnek majd a rendszer indulása után. Ide tartoznak a rendszeres átutalások, a csoportos átutalások (ilyenek jellemzően a bér átutalások), hatósági átutalási megbízások, a devizaátutalások, a 10 millió forintot meghaladó átutalások, az értéknapos tranzakciók, a manuális feldolgozást igénylő – például bankfiókban papíralapon beadott – utalások, valamint a vállalati ügyfelek úgynevezett kötegelt utalásai, amikor a cégek egyszerre írnak alá sok megbízást. Az ilyen típusú megbízások továbbra is banki munkaidőben, a ma megszokott (körülbelül 1 órás) átfutási idővel teljesülnek.