Ha ez így megy tovább, nem lesz, aki shortolja a dollárt

Az idei év egyik legnagyobb eseménye befektetési szempontból a dollárban látott óriási trendforduló, ami számos már befektetésben komoly mozgásokat indított el, vagy éppen meglévő trendeket erősített fel. Az utóbbi időben azonban mintha kezdene stabilizálódni a dollár. De ez biztos így van, vagy csak nyaralni mentek a befektetők? A Bank of America éppen most kérdezte meg a profikat (igen, őket) a dollárról, és kontextusba helyezve bemutatjuk, hogy mik a dollár mozgásában a legfontosabb kapaszkodók most.