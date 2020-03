Szigorít az MNB: két pénzügyi szolgáltató engedélyét vonta most vissza

Szigorúan fellép a továbbiakban az MNB az alapvető működési adataikat a jegybanknak késedelmesen vagy egyáltalán nem megküldő pénzügyi vállalkozásokkal szemben. A mulasztók – e piac közel ötöde – a felszólításokon, bírságon túl végső esetben engedély-visszavonásra számíthatnak a felügyelési munka akadályozásáért. A jegybank súlyos adatszolgáltatási jogsértések miatt vonta vissza most a Credit Unió Pénzügyi Zrt. és a Pannon Star Capital Pénzügyi Szolgáltató Zrt. engedélyét is - derül ki az MNB közleményéből.



A tavalyi év során negyedévente átlagosan kb. 45 db olyan, bankcsoporthoz nem tartozó pénzügyi vállalkozás működött Magyarországon, amely a határidőt elmulasztva késedelmesen, vagy egyáltalán nem küldte meg a Magyar Nemzeti Bank (MNB) számára a tevékenységét bemutató éves vagy negyedéves adatokat. Akadnak olyanok is, amelyek azóta sem teljesítették jogszabály alapján előírt adatszolgáltatási kötelezettségüket.

E mulasztások megnehezítik, hogy a jegybank érdemben, felelősségteljesen tudja felügyelni az adott pénzügyi vállalkozásokat. Nem zárható ki, hogy az érintett piaci szereplők esetében további működési problémák is lehetnek, netán tőkehelyzetük sem megfelelő.

A piacok biztonsága, a pénzügyi stabilitás fenntartása érdekében ezért az MNB 2020-tól szigorúan fellép a késlekedőkkel szemben. Ezek az intézmények – a vétségek egyedi jellemzői alapján – figyelmeztetést, bírságot kapnak majd, végső eszközként pedig a jegybank visszavonhatja tevékenységi engedélyüket.

E gyakorlat bevezetésével a jegybank célja, hogy összességében ne telhessen el 6 hónapnál hosszabb olyan időszak, ami alatt az MNB nem rendelkezik információval egy felügyelt pénzügyi vállalkozás tevékenységéről. E fél éves (több felügyeleti kötelezést, figyelemfelhívást is magában foglaló) periódus lejárta azt is jelenti, hogy az adott pénzügyi vállalkozás már bő 3 hónapot csúszott kötelező adatainak beküldésével.

Az MNB ezzel az eszközzel élt most is, amikor ma közzétett határozataiban visszavonta az eddig hitel- és pénzkölcsön nyújtásával foglalkozó Credit Unió Pénzügyi Szolgáltató Zrt. és a Pannon Star Pénzügyi Szolgálató Zrt. tevékenységi engedélyeit (utóbbi társaság esetében elutasítva a pénzügyi vállalkozás kérelmét is, hogy a jegybank korábbi határozatának kötelezését későbbi határidőre teljesíthesse). Az MNB elrendelte mindkét társaság végelszámolását, s végelszámolónak a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nkft.-t jelölte ki.

Az MNB felügyelete alá jelenleg 225 nem bankcsoporthoz tartozó pénzügyi vállalkozás tartozik, amelyek jellemző tevékenysége hitel- és pénzkölcsön nyújtás, lízing, követelésvásárlás, folyó faktoring és kézizálog kölcsön nyújtása (a hitelintézetektől eltérően betétet, egyéb pénzügyi eszközöket nem gyűjthetnek).

A bankcsoporthoz nem tartozó pénzügyi vállalkozások helyzete üzemméretük, tevékenységük és jövedelmezőségük szerint viszont igen eltérő. Általában a nem prudensen működő piaci szereplőknél fordul elő, hogy nem teljesítik adatszolgáltatásukat, váratlanul elérhetetlenné válnak, nem veszik át a jegybank elektronikusan kézbesített küldeményeit, vagy éppen figyelmen kívül hagyják az MNB egyéb hivatalos jelzéseit is - áll a közleményben.