Hitelből élő magyar családok: koronavírus nélkül is meglehet a baj

Miközben soha nem látott csúcsokat ér el a személyi kölcsönök felvétele Magyarországon, kezd kirajzolódni egy fogyasztási hitelekből élő társadalmi réteg, amely miatt már a koronavírus terjedését megelőzően aggódni kezdett a magyar bankok egy része. Bár a bankok 90 napon túl késedelmes lakossági hiteleinek aránya a pénzügyi válság előtt volt utoljára ilyen alacsony (2,7%), a pénzügyi tűzoltásra felvett személyi kölcsönökre egyre inkább érdemes lesz odafigyelniük.

Szembetűnő módon markáns arányban jelezték a bankok a Magyar Nemzeti Banknak, hogy a fogyasztásihitel-állomány minősége előreláthatólag romlani fog 2020 első felében, és ez korántsem volt ennyire egyértelmű egy negyedévvel korábban – olvasható a jegybank legutóbbi Hitelezési folyamatok kiadványában. A jelenség feltételezhetően nem a – fogyasztási hitelekhez sorolható – babaváró hitelekhez köthető, mivel azokat a lakáshitelekhez hasonlóan jellemzően a magasabb jövedelműek veszik fel. Sokkal inkább azokról lehet szó, akiket túlvállalóknak, zsonglőröknek, nem teljesítésre hajlamosnak nevezett az MNB már egy 2018-as anyagában is. Akkor ebbe a három kategóriába a 2015-2016-ban fogyasztási hitelt felvevők rendre 8, 8, illetve 18 százalékát sorolta a jegybank.

2019 végéig még biztosan jó volt a helyzet a bedőlési ráták szempontjából. A személyi kölcsönök körében december végén mindössze 2,31% volt a 90 napon túl késedelmes hitelek aránya, de ez már enyhe emelkedést jelent a bankszektorban a szeptemberi 2,26%-hoz képest (és statisztikai hatás is állhat mögötte, a Takarékbankba beolvadó takarékszövetkezetek például csak most jelentek meg ebben a statisztikában). A bankok, ahogy a fenti ábra is mutatja, 2020 első felében várják csak az igazi romlást. A felmérés még a koronavírussal kapcsolatos (hosszabb távon pénzügyi nehézségekkel fenyegető) hazai fejlemények előtt készült.

A Cofidis Hitel Monitor kutatása szerint jelenleg 24% azok aránya, akik pénzügyi tűzoltásra használják a személyi kölcsönöket. Ez bár jelentős csökkenést jelent az évtized elején (vagyis lényegében a válság egyik legnehezebb szakaszában) megfigyelt 37%-hoz képest (eközben megnőtt a lakásfelújítók, autóvásárlók aránya), a személyi kölcsönök piacának fokozatos telítődésével és a gazdasági körülmények romlásával ismét jelentősen emelkedhet az arány.

A téma kapcsán érdemes megnézni a bedőlt hitelek szélesebb „piacát” is. A Magyar Nemzeti Bank szerdán tette közzé a bankrendszer nem teljesítő hiteleire vonatkozó statisztikáit. Ez alapján a bankrendszer 90 napon túl késedelmes háztartási hiteleinek aránya 2,7%-ra csökkent az egy évvel korábbi 4,6%-ról és az öt évvel korábbi 19,3%-os csúcsról.

Emögött azonban jórészt nem a törlesztési képesség helyreállása áll, hanem az, hogy a bankok eladták e követeléseik jelentős részét. Ami még a bankok mérlegében maradt, az jórészt azoknak a hitelintézeteknek a jelzáloghitelei, amelyek nem szeretik nagy csomagokban értékesíteni lakossági hiteleiket (tudomásunk szerint ilyen pl. a K&H és a Budapest Bank).

A nem teljesítő hitelek piacát így egyelőre pangás jellemzi az adásvételek szempontjából. 2019 egészében bruttó 124,5 milliárd forintnyi háztartási hitelt adtak el a bankok 79,8 milliárd forintért, ebből a negyedik negyedév azonban már csak 21,0 milliárd forintot, illetve 12,4 milliárd forintot képviselt. Ha megindul a hitelportfólió számottevő romlása, akkor várhatóan e számok is nőni fognak.

A Magyar Nemzeti Bank legutóbbi, decemberi Pénzügyi stabilitási jelentéséből az is kiderült, hogy 105 ezer késedelmes jelzáloghitel-szerződés van még a magyar pénzügyi rendszerben, ebből 80 ezer szerződés esetében azonban már nem a banknak, hanem a követelésvásárlóknak tartoznak az adósok. Rajtuk kívül csaknem 40 ezer család helyzetén a Nemzeti Eszközkezelő tevékenysége javított, biztosítva a bajban lévő, szociálisan rászoruló családok számára az ingatlanban maradást. A 105 ezres késedelmes jelzáloghitel-szerződés még mindig jelentős szociális probléma forrása, pedig ahogy nyár elején megírtuk, az MNB egy viszonylag konkrét javaslatcsomaggal orvosolta volna ezt már fél évvel ezelőtt. Értesüléseink szerint a jegybank nem nyilvános javaslata a kormánynál süket fülekre talált.

A jegybank jelentése alapján készült alábbi ábránk azt mutatja, hogy a követeléskezelőkhöz került ügyek nem reménytelenek, de főleg a régi ügyek nagyon nagy arányban (csaknem 60%) zárulnak úgy, hogy az adós elveszíti otthonát. Az új, éven belüli ügyek esetében az esetek közel kétharmadában megoldást jelent egy időre a követelés átütemezése.

Új ügyből egyébként a jelzáloghitelek esetében egyelőre nagyon kevés van: az utóbbi hét évben felvett jelzáloghitelek esetében például egyöntetűen jóval 2% alatti a 90 napon túl késedelmes, a minimálbér összegét meghaladó késedelemmel rendelkező, vagyis a negatív KHR-be bekerülő hitelek aránya.

Januárban megjelentek a Központi Hitelinformációs Rendszer (KHR), vagyis régi nevén a BAR-lista 2019-es éves statisztikái az adatokat kezelő BISZ Zrt. honlapján. Jó hír, hogy 2015 óta csökken, 2019 végére pedig 10 éves mélypontra esett a lakossági mulasztások száma. Becslésünk szerint azonban még mindig csaknem 700 ezren vannak az aktív negatív adóslistások, nekik korábbi mulasztásuk miatt egyáltalán nem (vagy kivételes esetekben, nagyon szigorú korlátozásokkal) adnak hitelt a bankok.

Címlapkép: Getty Images.