Felfüggesztik a saját részvény vásárlásokat az amerikai nagybankok

Egyszerre jelentette be a nyolc amerikai nagybank, hogy 2020 első és második negyedévében leállítják a visszavásárlásokat; lépett a Bank of America, a Bank of New York Mellon, a Citigroup, a Goldman Sachs, a JP Morgan, a Morgan Stanley, a State Street és a Wells Fargo is.

„A COVID-19 járvány egy sosem látott kihívás a világ és a globális gazdaság számára és a legnagyobb bankoknak kétség kívül megvan a képessége arra, hogy támogassák az ügyfeleket és az nemzetet” – áll a közös üzenetben. Hozzátették: amint a „körülmények indokolják”, a pénzintézetek folytathatják a részvény-visszavásárlást.

Bár a „nyolc nagynak” nem tagja a US Bancorp, ők is bejelentették, hogy átmenetileg felfüggesztik a visszavásárlásokat.

A CNN által megkérdezett elemzők szerint a döntés elsősorban politikai, hiszen „rosszul nézne ki,” ha a bankok egyszerre bocsátják el az embereket, fagyasztják be a toborzást, vesznek el bedőlt hitelesektől ingatlanokat és közben saját részvényeket vásárolnak.

Címlapkép: Shutterstock