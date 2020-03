Most egy időre teljesen leállnak a személyi kölcsönök Magyarországon

Mivel mától már nem lehet fedezetlen fogyasztási hitelt 5,9% feletti THM-mel felvenni Magyarországon, a bankok leállították ezek nagy részét adó személyi kölcsöneik, és persze az ennél drágább áruhiteleik szerződéskötését is. Akinek rövid távon pár százezer vagy millió forintra volna szüksége, az vagy szabad felhasználású jelzáloghitelért folyamodik (ezekre nincs korlátozás), vagy meg kell várnia, amíg a bankok előjönnek a rendeletnek megfelelő új termékeikkel.

Mi a változás?

„E rendelet hatálybalépését követően (vagyis csütörtök 0 órától – a szerk.) kötött szerződés alapján felvett, zálogjoggal nem biztosított fogyasztói hitelek esetén a teljes hiteldíj mutató nem haladhatja meg a jegybanki alapkamat öt százalékponttal növelt mértékét” – ez olvasható az Orbán Viktor által aláírt új rendeletben. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi 0,9%-os alapkamat mellett nem lehet 5,9%-osnál magasabb THM-ű fedezetlen fogyasztási hitelre mától hitelszerződést kötni. A rendelet tartalmáról itt írtunk részletesen:

Ez a korlátozás sem a lakáshitelekre, sem a szabad felhasználású jelzáloghitelekre nem vonatkozik tehát, vagyis aki 5,9% feletti THM-re kap csak jelzáloghitelt, az továbbra is minden további nélkül felveheti azt.

A bankok az elmúlt években és hónapokban szép számmal, nagy összegben kínáltak személyi kölcsönt, áruhitelt, lombardhitelt, esetenként fedezetlen autóhitelt is 5,9% feletti THM-mel, ezek szerződéskötését tehát ma 0 órával, azonnal le kellett állítaniuk (az addig megkötött szerződések értelmezésünk szerint még folyósíthatók.)

Az ügyfeleknek tehát meg kell várniuk, míg a bankok kialakítják új, a rendeletnek megfelelő termékeiket. Ez napokat, de akár egyes bankoknál heteket, hónapokat is igénybe vehet attól függően, mennyire prioritás náluk a fogyasztási hitelezés. Nyilvánvalóan lehetnek olyan hitelintézetek is, amelyek 5,9% alatti THM mellett nem lesznek hajlandóak személyi kölcsönt nyújtani, azok pedig előnybe kerülhetnek, amelyek tisztán digitálisan is folyósítanak ilyen hiteleket.

A bankok még az esetleges részletszabályokra is kíváncsiak lehetnek, lásd az OTP alábbi példáját.

Fontos azonban tudni, hogy a törlesztési moratórium csak a március 18-a 24 óráig már folyósított hitelekre vonatkozik, vagyis aki a következő napokban, hetekben és hónapokban vesz fel bármilyen hitelt, annak 2020 végéig is folyamatosan törlesztenie kell a hitelét – ha csak a bankkal kötött szerződés másképp nem rendelkezik.





Az OTP így csinálja

Az OTP Bank működésében mindenkor megfelel a hatályos jogszabályoknak, így mindkét rendelkezés betartásáról is haladéktalanul gondoskodik – közölte a társaság közleményében.

Ahhoz azonban, hogy ügyfeleiket az új jogszabálynak megfelelő módon tudják fogyasztói hitelekkel kiszolgálni, a részletszabályok ismeretére, informatikai fejlesztésre és a belső szabályozás átalakítására van szükség. Az OTP Bank 2020. március 19-től felfüggeszti az eddigi hirdetményeiben hatályos fogyasztási hitelek értékesítését azokra a napokra, amíg az új jogszabálynak megfelelő termékeket nem tud ügyfeleinek kínálni. Kérik, hogy további tájékoztatásig ügyfeleik ne látogassák bankfiókjainkat fogyasztási hitel felvétele céljából.

Ami a moratóriumot illeti, a kormányrendelet értelmében az OTP Bank azonnali hatállyal, 2020. március 19-étől leállítja a hitelek törlesztőrészleteinek beszedését a törlesztésre megjelölt számlákról. Az, hogy a moratórium hogyan érinti a későbbi törlesztőrészleteket, a részletszabályokból fog kiderülni, ezek a részletek egyelőre az OTP Bank előtt sem ismertek, így ezekről tájékoztatást is csak később tudnak adni ügyfeleiknek.

A törlesztési moratórium minden ügyfélre vonatkozik, azonban a kormány rendelete lehetőséget biztosít arra, hogy az ügyfelek a szerződés szerinti törlesztéseiket változatlanul, az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsék, ezzel elkerülve az esetleges későbbi törlesztőrészlet növekedését. Amennyiben nem kérnek az ügyfelek moratóriumot a saját hitelük törlesztésére, ezt jelezhetik az OTP Bank felé, és biztosítják a további, folyamatos törlesztés lehetőségét. Ennek módját szintén a következő napokban fogják kialakítani, ezért a jelenlegi járványhelyzetre tekintettel kérik ügyfeleiket, hogy ebben a témában a bankfiókokat ne keressék fel személyesen.