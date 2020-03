Gránit Bank: nagy lökést ad a banki ügyintézés digitalizációjának a jelenlegi helyzet

A banki ügyintézés digitalizációjának várhatóan nagy lökést ad a jelenlegi helyzet – reagált a nagybankok intézkedéseire Hegedüs Éva, a Gránit Bank elnök-vezérigazgatója, a bank Portfolio-hoz eljuttatott közleményében.

A Gránit Bank digitális bankként eddig is kiemelt feladatának tekintette, hogy ügyfelei a pénzügyeiket minél szélesebb körben fizikai jelenlét nélkül, otthonukból intézhessék, a mostani helyzetben ezek a megoldások jól vizsgáznak – emelte ki az elnök-vezérigazgató.

A pénzügyek kezelése azonban nem nélkülözheti a személyes kapcsolatot sem - hangsúlyozta, amit véleménye szerint az is jelez, hogy az utóbbi napokban jelentősen megnőtt a forgalom az ügyintézőkkel élő videós kapcsolatot biztosító Gránit VideóBankban, ahol most már a napi lakossági számlanyitások csaknem 90 százalékát bonyolítják le.

Ahogy arról hétvégén beszámoltunk, több hazai bank is bezárta néhány fiókját és új fióklátogatási szabályokat vezetett be a múlt héten a koronavírus-járvány miatt. Van bank, ahol a dolgozók többsége már otthonról dolgozik, köztük a call center dolgozóinak jelentős része is, máshol veszélyességi pótlékot kapnak a személyes munkavégzésre kötelezett munkatársak. Az ügyfeleket mindegyikük a digitális csatornák használatára kéri a fióklátogatás helyett.