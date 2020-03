A Fed legrosszabb rémálmát valósítja meg a koronavírus

A Fed évente stresszteszteli az ország bankjait, a 16 gazdasági indikátorból, melyet vizsgálnak, 5 már rosszabbul áll, mint a Fed vészforgatókönyve esetén, míg a többi 11 nagyon közel áll ahhoz, hogy átlépje ezt a küszöböt.

A Fed például az idei teszt "világvége" forgatókönyvében 25%-os esésekkel számol a tőzsdéken, a Dow Jones Total az év eleje óta már bőven átlépte ezt a küszöböt. Ezen kívül az amerikai gazdaság 10%-os negyedéves recessziójával számol a teszt, a Goldman Sachs szerint ez az érték akár 24% is lehet 2020 második negyedévében. Ezen kívül 10%-os munkanélküliséggel számolnak, a St. Louis-i Fed-elnök, James Bullard arra számít, hogy akár 30%-ra is ugorhat a munkanélküliség a járvány tetőzésekor. A 10 éves állampapírhozamok 0,39%-ra estek, mielőtt visszaemelkedtek 0,8%-ra, a Fed 0,7%-kal számol. Ezen kívül a VIX is átugrotta a Fed „világvége” forgatókönyvében található 70 pontos értéket, 85-nél is volt a hónapban.

Jó hír lehet viszont, hogy tavaly az összes nagybank átment a stresszteszten, vagyis nemcsak életképesek maradtak, hanem annyira egészségesek, hogy még osztalékot is tudtak fizetni, illetve saját részvényeket is tudtak vásárolni.

Az összeomlás, amely 6000 milliárd dollárt radírozott le az amerikai tőzsdéről, már annyira masszív, hogy néhány pénzügyi elemző már azt várja a Fedtől, hogy törölje el átmenetileg teljes egészében a stresszteszteket, hasonlóan az európai jegybankokhoz.

Egyelőre ez nem történt meg, a Fed inkább egy emlékeztetőt küldött a bankoknak, hogy ne felejtsék el április 6-ig beküldeni a tesztjeiket.

„Meg kell érteniük, hogy a bankok milyen irányba tartanak. A Fednek látnia kell a rendszer nagyobb sérülékenységeit” – mondta Tim Clark, egy volt Fed-hivatalnok, aki a tesztek egyik szülőatyja volt.

A stressztesztek eredménye befolyásolja azt is, hogy egy-egy banknak milyen tőkekövetelményeket szab a felügyelet.

