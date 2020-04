Egy csomó díjat elengednek az amerikai bankok a koronavírus miatt

A világ legtöbb koronavírus-fertőzését már az Egyesült Államokban diagnosztizálták, a járvány gazdasági hatásainak megfékezése érdekében az amerikai pénzintézetek is beszálltak a küzdelembe. Néhány olyan intézkedést is megléptek, amely közvetlenül a fogyasztóknak segít, sok bank enged el például bizonyos díjakat az ügyfeleinek.

A Forbes összegyűjtötte, hogy milyen engedményeket tesznek a rendkívüli helyzet miatt az amerikai pénzintézetek a fogyasztók számára. Több pénzintézet az ATM-használat díjait mérsékli, a leggyakoribb intézkedés ezen a téren, hogy az idegen automatából történő készpénzfelvétel díjait elengedik. Akad olyan bank is, ahol az ügyfél kérésére minden ATM-használati díjat elengednek.

Néhány bank a hitelkártyák díját mérsékli: több pénzintézet is akad, amely a kései fizetésre kiszabott büntetőkamatokat engedi el. Több bank hasonlóan jár el a személyi kölcsönöknél és a jelzáloghiteleknél is, sőt, a legsúlyosabban érintett államokban moratóriumot is hirdettek.

Pár bank a túlköltések büntetődíjait is elengedi; ezeket akkor számítanák fel, amikor egy lakossági ügyfél a bankszámlájának elérhető egyenlegén felül költ el összegeket.

