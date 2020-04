Rengetegen vannak, akik inkább kimaradnának a törlesztési moratóriumból

A hitelszerződéssel rendelkező adósok 49 százaléka nem szeretne élni a moratórium lehetőségével - derül ki a Bank360.hu online felméréséből, melyet közel 1250 hitelszerződéssel rendelkező ügyfél bevonásával végeztek. Az eredményekből az is kiderül, hogy a jelzáloghitelek vagy a fogyasztási kölcsönök törlesztését tervezik-e többen a moratórium idején. A bankok egyébként azt kérik, ne bankfiókokban, hanem online vagy telefonos csatornákon jelezzük a moratóriumból való kimaradási szándékunkat.

Hogy megéri-e kimaradni a törlesztési moratóriumból, arról alábbi cikkünket ajánljuk:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 25. Kiszámoltuk, mit buksz és mit nyersz a törlesztési moratóriummal

Az online kérdőív közül azoknak a válaszait vette figyelembe a szakportál, akik jelenleg rendelkeznek valamilyen hitelszerződéssel - ők több mint 1250 főt tettek ki. Ha az összes válaszadót nézzük, akkor közülük 51 százalék válaszolta azt, hogy élni fog a moratórium lehetőségével, 49 százalék viszont továbbra is szeretne törleszteni.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) becslésében 3 szcenáriót vázolt fel a moratóriumot igénybe vevők arányát tekintve. A Bank360.hu felmérésének eredménye a harmadik szcenárióhoz áll a legközelebb, ami 50% volt (Nagy Márton MNB Alelnök tájékoztatójában). Az MNB számítása szerint az 50%-os moratórium igénylés 25 milliárd forint profit kiesést jelent a pénzügyi szektornak.

Más eredményt kapunk, ha azt is figyelembe vesszük, hogy valaki csak egy, vagy több különböző hitelt is törleszt. Az egy hitellel rendelkezők többsége lemondana a moratóriumról (54%), más a helyzet viszont azoknál, akik több kölcsönt is fizetnek egyidőben: közülük csak 38 százalék látja biztosítottnak a törlesztést, azaz szintén lemondaná a moratóriumot, a

A kitöltők körülbelül fele törleszt személyi kölcsönt, a másik felének jelzáloghitele van, illetve olyan ügyfelek is vannak, akiknek mindkettő van (194 fő).

Az eredmények alapján a jelzáloghitelek további törlesztését bátrabban vállalják az ügyfelek, mint a személyi hitelekét. A személyi kölcsönt fizető ügyfeleknek ugyanis az 57 százaléka élne a hitel felfüggesztés lehetőségével, a jelzáloghitelesek között viszont ugyanez az arány csak 49 százalék.

Azok között, akik csak egy típusú hitelt fizetnek (tehát más típusú kölcsönt nem), még alacsonyabb a szüneteltetők aránya, jelzálog esetén már csak 40 százalék, személyi kölcsön esetén pedig 53 százalék, vagyis a többség a moratóriumot választja.

A Bank360.hu oldalán elérhető törlesztési moratórium kalkulátorral néhány kattintással kiszámítható, hogy a moratórium esetén mennyivel kell többet fizetni összességében a hitelért, illetve azt is, hogy mennyivel lesz hosszabb futamidő az eredetileg tervezetthez képest.

A Portfolio ma reggel i ikke a törlesztési moratóriummal kapcsolatos trükkökről szól, és az olvasói kérdésekre válaszol: