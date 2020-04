Súlyos recesszióra számít a legnagyobb amerikai bank vezére

„Számottevően” csökkenhetnek a bank bevételei 2020-ban, ha a krízis mélyül – írja a JP Morgan vezére, Jamie Dimon részvényeseinek küldött levélben.

A bankvezér szerint a koronavírus-krízis hatása lesz "egy súlyos recesszió, amely kombinálódik egyfajta pénzügyi stresszel is, ami hasonlít a 2008-as globális pénzügyi válsághoz".

Ha az amerikai GDP 35%-ot csökken a második negyedévben és a munkanélküliség 14%-ra nő a negyedik negyedévben, a bank megvizsgálja annak lehetőségét, hogy elhalasszák az osztalékfizetést – írja a legnagyobb amerikai bank vezérigazgatója.

Közben a Financial Times arról ír, hogy az alapfelállás a többi amerikai nagybanknál is egyelőre az, hogy lesz idén osztalék, sőt, a Citigroup, a Morgan Stanley és a Goldman Sachs aktívan megvédték ebbéli szándékukat; mert úgy érvelnek, ehhez megfelelően tőkésítettek. Várhatóan a héten leadott stressztesztekben is hangsúlyozzák majd ennek fontosságát.

