Virtuális nyári gyakornoki programokat indítanak a bankok

A koronavírus miatt veszélybe került a Wall Street régi hagyománya is, mégpedig a nyári gyakornoki programok indítása, így néhány bank, mint a JP Morgan, a Goldman Sachs, a UBS és a Citigroup most egy virtuális gyakornoki program részletein dolgozik – írja a Financial Times az ügyre rálátó forrásokra hivatkozva.