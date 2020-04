A koronavírus-járvány döbbenetes nyertese: a jó öreg készpénz

A Magyar Nemzeti Bank 1998-ig visszanyúló statisztikáiban nem találtunk olyan hónapot, amikor ekkora összegben ugrott volna meg a forgalomban lévő készpénz állománya, mint idén márciusban. 227 milliárd forinttal többet tartottak a magyar gazdaság szereplői március végén, mint egy hónappal korábban, így persze ismét új csúcsra emelkedett a készpénzállomány Magyarországon. A készpénztartás növekedése nem feltétlenül jelenti a készpénzhasználat növekedését: felértékelődhetett a készpénz alacsony kockázatú (legalábbis annak vélt) vagyonelemként betöltött funkciója.

Bár a készpénzhasználat nem jelent extra kockázatot, járvány idején illene felértékelődnie az elektronikus pénz használatának a készpénzhez képest, már csak a járvány miatt életbe léptetett kijárási korlátozások miatt is. Az MNB első ezzel kapcsolatos adatai egyelőre nem azt tükrözik, hogy ez bekövetkezett volna: soha nem látott készpénzállomány forgott március végén a gazdaságban. Két hete 6808 milliárd forintnyi készpénz volt forgalomban, ami 13%-kal több az egy évvel korábbinál és 3,5%-kal több a február véginél. Az elektronikus tranzakciókra vonatkozó statisztikákat egyelőre nem ismerjük.

Több más európai jegybank és a WHO mellett a Magyar Nemzeti Bank is felhívta a figyelmet arra márciusban, hogy a készpénz használata nem jelent kiemelt kockázatot a koronavírus terjedése szempontjából, ugyanakkor egy szélesedő pandémiás helyzetben a megszokottnál is fontosabb az alapvető higiéniai szabályok betartása a kockázatok csökkentése érdekében. Ezért mind a készpénzkímélő fizetési módszerek használata (bankkártya, mobiltelefon, stb) mind a készpénzes fizetés után indokolt az alapos kézmosás és fertőtlenítés. Ennek ellenére március hónapban megnőtt a készpénztartás. Magyarországon – mutatják az MNB ma közzétett adatai.

A készpénztartás növekedése természetesen nem feltétlenül jelenti a készpénzhasználat növekedését is. A készpénztartás felértékelődése nyilvánvalóan összefüggésben lehet a háztartások és a vállalatok kockázatkerülésével is, esetenként irracionális magatartásával, amikor is a készpénz a szokásosnál nagyobb mértékben nemcsak fizetési eszközként, hanem alacsony kockázatú (legalábbis annak vélt) vagyonelemként is funkcionál.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára március végén közölte: március közepén, körülbelül amikor a tartós élelmiszereket vásárolták fel az emberek, a készpénzfelvétel is a szokásos mennyiség mintegy háromszorosára nőtt, de nem volt fennakadás. Egyébként Magyarországon minden bankbetét 100 ezer euróig, azaz, mintegy 35 millió forintig biztosítva van – hívta fel a figyelmet, hozzátéve: a magyar bankrenszer tőkeellátottsága magas, a szektor stabilan működik.

Hogy a március végi 6808 milliárdból mennyi volt a háztartásoknál és mennyi a cégeknél, illetve hogy inkább a háztartások képezték-e meg tartalékaikat készpénzben vagy a vállalkozások, azt egyelőre nem mutatják a statisztikák. A 2019 végi adatok mindenesetre azt mutatták, hogy a készpénz 78%-a a háztartásoknál van. Bankpiaci információink szerint jelentős készpénztartás jellemzi a privátbanki ügyfeleket is, akik szürkén vagy feketén megszerzett bevételeiket parkoltatják így.

Nem véletlen, hogy a Magyar Bankszövetség tavaly novemberben bemutatott digitális javaslatcsomagjában a készpénz visszaszorításával is kiemelten foglalkozik, a csomagban azt javasolják:

Az állam, önkormányzatok, magánszemélyek közötti pénzmozgások elektronikus útra terelése, ezen belül is a nyugdíjkifizetések elektronizálása. Az újonnan nyugdíjba vonulók számára lenne kötelező a számlára utalás.

Egy egyszeri hat hónapos időkereten belül 10 százalékos adókulcs mellett az 5 millió forint feletti készpénzvagyon befizetése legalizálható lenne, így a megtakarításként felhalmozott készpénzállomány jelentősen csökkenhetne.

Minden online pénztárgép mellé kötelezően legyen legalább egy elektronikus fizetési megoldást biztosítani a vásárlóknak, illetve elektronikus fizetés kötelező bevezetése bizonyos árbevétel felett.

A bérkifizetések ötöde még mindig készpénzben zajlik, ez csak átutalással történhessen meg.

A sárga csekk fizetése esetében az elektronikus befizetés előnyben részesítése.

A havi kétszeri ingyenes készpénzfelvétel lehetőségének eltörlése vagy újragondolása, legfeljebb havi 50 ezer forintra csökkentése, és a tranzakciós illeték legalább lakossági ügyfeleknél történő kivezetése.

Úgy tudjuk, hogy a Magyar Bankszövetség ezeket a pontokat végigtárgyalta a kormány képviselőivel, a gazdaságpolitika döntéshozói szintjén azonban nem történt ezekkel kapcsolatban előrelépés eddig.

Az utóbbi években egyébként lassult a készpénzállomány növekedése Magyarországon. Úgy tűnik, a koronavírus-járvány ezt megakasztotta: az elmúlt egy évben ismét 13%-kal nőtt az állomány.

