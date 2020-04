Ezeket a hiteleket jobb elkerülni a válság idején

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A mai bizonytalan környezetben is vannak olyanok, akiknek a megélhetése biztosított, pénzügyei rendezettek, sőt, a hitelek iránt még manapság is van kereslet. A jelenlegi történelmi mértékű gazdasági válság során azonban háromszor is meg kell gondolni, hogy melyik hiteltípust válasszák azok, akik a felvétel mellett döntenek. A babaváró most is a legjobb megoldás, de csak akkor, ha valaki jogosult rá. Ha nem, akkor megmutatjuk, mit érdemes felvenni helyette - persze csak akkor, ha nagyon muszáj, és az egzisztenciánk biztosított.