A koronavírus miatt bajba került cégeknek kínál hitelt a CIB

A koronavírus okozta nehézségek áthidalására, üzletimodell-váltás költségeinek finanszírozására, de akár fejlesztésekre is vehetnek fel hitelt a vállalkozók a CIB Bankban, amely ebből a célból mintegy tízmilliárd forintos hitelkerettel rendelkezik - derül ki a bank közleményéből.

Hogy változtatják meg a gazdaságpolitikai intézkedések és a piaci kockázatok Magyarország és a világ bankrendszerét? Kiemelten foglalkozunk mindezzel holnapi ONLINE konferenciánkon. Regisztráció itt!

A CIB Banknál tízmilliárd forint, bármikor emelhető kihelyezhető forrás áll rendelkezésre, amelyből a vállalkozások azokat a fejlesztéseket, átalakításokat finanszírozhatják, amelyre a koronavírus-járvány miatt kényszerülnek, vagy amelyeket amiatt hoztak előbbre.

„A kedvező kamatozású konstrukciók felhasználhatók akár munkahelyi digitalizációra, az esetleges leállások miatt előbbre hozott karbantartásokra, vagy akár az üzletimodell-váltással összefüggő beruházásokra is” – hangsúlyozza Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati üzletágának vezetője.

Kifejezetten a kisvállalkozások számára rendelkezésre áll még egy speciális szolgáltatás is, amivel személyes kontaktus nélkül, a CIB honlapján megtalálható kisvállalkozói hitelajánlat-készítő felületén akár néhány perc alatt megtudhatják, hogy mekkora összegű és milyen hitel felvételére van lehetőségük.

A koronavírust övező gazdasági környezetben felértékelődnek a bizalmi törést áthidaló konstrukciók, mint például a faktoring, azaz a vevőkövetelések finanszírozása. Ezen a piacon a CIB a faktorált állomány 10 százalékával a harmadik legnagyobb szereplő volt 2019-ben. A faktorálás növeli a beszállítók likviditását, pénzügyi biztonságát és ezáltal versenyképességét is azzal, hogy lényegében mentesíti a cégeket a vevőik fizetési kockázata alól is. A faktoring segítségével lerövidülhet az akár kilencven napra rúgó számlafizetési határidő is.