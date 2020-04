Jelentősen csökkentek az online bankolás költségei a járvány miatt

Az elmúlt hetekben nagymértékben megnőtt az online fizetési megoldások használata, a járványhelyzetre való tekintettel az OTP is igyekszik az ügyfelei kockázatait csökkenteni, ezért több szolgáltatás esetében módosított az online bankolás feltételein, hogy mindenkit ösztönözzön a digitális csatornák használatára.

„A banki kedvezmények elsődleges célja, hogy azokat a mindennapi tranzakciókat, ügyleteket, amelyek otthonról is kényelmesen elvégezhetők internetbankon keresztül, kitereljük a bankfiókból, ezzel is csökkentve az ügyfelek és a fióki kollégák fertőzésveszélyének lehetőségét. Azt tapasztaljuk és látjuk, hogy már most több tízezren igényelték az online tranzakciós kedvezményeket” - mondta a Portfolio kérdésére Takács Domokos, az OTP Bank igazgatója.

Az egyes intézkedések:

Jövedelem kiesés esetén is kedvezményes számlavezetés – azoknak az OTP-s lakossági ügyfeleknek, akiknek a koronavírus miatt kialakult helyzetben nem érkezik jövedelem a számlájukra és ezzel elvesztenék számlás és kártyás kedvezményeiket – például a számlavezetési díjkedvezményt –, azok számára a bank automatikusan biztosítja a kedvezőbb díjszabást.

– azoknak az OTP-s lakossági ügyfeleknek, akiknek a koronavírus miatt kialakult helyzetben nem érkezik jövedelem a számlájukra és ezzel elvesztenék számlás és kártyás kedvezményeiket – például a számlavezetési díjkedvezményt –, azok számára a bank automatikusan biztosítja a kedvezőbb díjszabást. Kedvezményes online utalás – június végéig a bank elengedi a moduláris felépítésű BÁZIS és SMART számlacsomaggal rendelkező ügyfelei számára az online utalási számlacsomag elemek havidíját, így 100 ezer/250 ezer forint összegű díjmentes, elektronikus utalást biztosít számukra. Egyéb lakossági forint számlacsomagokkal rendelkező ügyfelek számára 100 ezer forintig díjmentes az elektronikus utalás 3 hónapon keresztül – azoknak az ügyfeleknek, akik a kedvezményt április 6. és 20. között online igényelték.

– június végéig a bank elengedi a moduláris felépítésű BÁZIS és SMART számlacsomaggal rendelkező ügyfelei számára az online utalási számlacsomag elemek havidíját, így 100 ezer/250 ezer forint összegű díjmentes, elektronikus utalást biztosít számukra. Egyéb lakossági forint számlacsomagokkal rendelkező ügyfelek számára 100 ezer forintig díjmentes az elektronikus utalás 3 hónapon keresztül – azoknak az ügyfeleknek, akik a kedvezményt április 6. és 20. között online igényelték. Mobilfizetéses kedvezmények – a Simple alkalmazáson keresztül díjmentesen igényelhetők Simple prepaid kártyák azoknak is, akiknek a saját bankjuk nem biztosít mobilfizetési lehetőséget, így elérhetővé téve bárki számára az érintéses mobilfizetés lehetőségét.

– a Simple alkalmazáson keresztül díjmentesen igényelhetők Simple prepaid kártyák azoknak is, akiknek a saját bankjuk nem biztosít mobilfizetési lehetőséget, így elérhetővé téve bárki számára az érintéses mobilfizetés lehetőségét. Fizetési limitek díjmentes módosítása – díjmentesen lehet módosítani a betéti kártyás vásárlási limiteket

A kedvezményeket egyelőre 3 hónapos időtartamra hirdeti meg az OTP Bank, majd a hazai járványügyi helyzet, valamint az ügyfélreakciók begyűjtését követően döntenek az időszak felülvizsgálatáról.

Továbbá a mobilfizetés terjedéséről elmondták, hogy tavaly év eleje óta folyamatosan növekszik, a jelenlegi körülmények hatására kimagasló kiugrás a növekedés ütemében nem volt tapasztalható. Az érintésmentes forgalom arányában látszik márciusban egy megugrás, ami azonban betudható az 5 ezer forintról 15 ezer forintra történő limitemelésnek.

A cikk megjelenését az OTP Bank támogatta.