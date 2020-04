Az Európai Bizottság banki intézkedéscsomagot fogadott el

A bankszektorra vonatkozó intézkedéscsomagot fogadott el kedden az Európai Bizottság a háztartásoknak és a vállalkozásoknak történő hitelnyújtás megkönnyítése érdekében – írja a Bruxinfo.

A bankok tíz éve a probléma részei voltak, most a megoldásé

- vélekedett Valdis Dombrovskis, az Európai Bizottság ügyvezető alelnöke a csomag bemutatásakor.

Az intézkedéscsomag a hitelezés felpörgetését szorgalmazza, illetve a felügyeleti prudenciális és számviteli szabályok rugalmas alkalmazására ösztönöz.

A testület szerint az uniós banki prudenciális szabályok (a tőkekövetelményekről szóló rendelet) néhány célzott, „gyors megoldásra” irányuló módosítása azt a célt szolgálja, hogy a bankok a lehető legnagyobb mértékben képesek legyenek a hitelezésre és a koronavírus okozta veszteségek elnyelésére.

A bizottság ezért kivételes átmeneti intézkedéseket javasol a koronavírussal kapcsolatos fejlemények azonnali hatásának enyhítésére azáltal, hogy kiigazítja a bankok tőkéjére vonatkozó nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának ütemezését, kedvezőbb elbánásban részesíti a válság során nyújtott állami garanciákat, elhalasztja a tőkeáttételi mutatót kiegészítő tőkepuffer alkalmazásának kezdő időpontját, és módosítja egyes kitettségeknek a tőkeáttételi mutató számításából való kizárása módját.

Magyarország számra is fontos üzenet, hogy az EU üdvözli és helyesli a hiteltörlesztési moratóriumok bevezetését, erre vonatkozóan iránymutatást is kiadtak április elején. A közlemény arra is felhívja a figyelmet, hogy a bankok a vállalkozásokat és a polgárokat digitális szolgáltatásokon keresztül is segíthetik, ideértve az érintéses és a digitális fizetéseket is.

(Bruxinfo)

