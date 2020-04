Ezekben az órákban startolnak el a kormány által bejelentett hitelek - Indul a nagy roham?

Ma elindultak az MFB új hitelprogramjai a vállalatok számára a gazdaságvédelem és a gazdaság újraindítása jegyében. A meghirdetett 439 milliárd forintnyi hitel 2021 végéig fogyhat el, legalábbis ekkor lenne elégedett Sipos-Tompa Levente, az MFB elnök-vezérigazgatója. A bankvezér a Portfolio-nak nyilatkozva válaszolt a hitelprogramokkal kapcsolatos néhány kritikára is, emellett az EU-források jövőbeni elosztásáról is beszélt nekünk.

Portfolio: Az MNB egyféle, 1500 milliárd forintos hitelprogramjával, az NHP Hajrával szemben az MFB kilencféle programot, azon belül három, összesen 439 milliárd összegű hitelprogramot indított el a mai nappal. Nem tart a bőség zavarától? Hogy igazodhat el a koronavírus hatásaival küszködő vállalkozás a sokféle program között?

Sipos-Tompa Levente: Mindent megtettünk annak érdekében, hogy a lehető legegyszerűbb termékpalettával álljunk elő a gazdaságvédelem és a gazdaság újraindítása érdekében. 2+1 hitelprogramunk jó cél- és ügyfélszegmentációt követ, és egy-egy jól ismert hitelprogram átalakításával indul el. A 180 milliárd forintos keretösszegű, mikro- és kisvállalkozásokat célzó MFB Krízis Hitelprogram a Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukcióra épül, amely egyébként egy rendkívül népszerű program, és már a második köre is 50 milliárd forint lekötött összegnél jár. Erre a Magyar Nemzeti Bank NHP Hajrájának forrásait vesszük igénybe, a hitelt a pénzügyi vállalkozásokon keresztül nyújtjuk. A Versenyképességi Hitelprogram szintén egy ismert program, 150 milliárd forint saját forrású kerettel, mely elsősorban a közép- és nagyvállalatok eszköze lehet. A harmadik pedig egy uniós forrású termék keretének emelését és új hitelcéllal való kiegészítését jelenti: ez a 109 milliárdos KKV Technológia Hitelprogram, amely a 2014-2020-as ciklusban rendelkezésre álló, strukturális uniós forrásból támogatja a vállalkozások likviditáshoz jutását és beruházásait, mégpedig 50-50%-os arányban. A hitelprogram változatlanul nulla százalékos kamat mellett lesz igényelhető. A kilenc termék közül további 4 tőke- és 2 garanciaprogram is elérhető, így áll össze a csomag, amelynek elemei erősítik egymást. A tőke esetében is jól elkülönül a kkv-knak, illetve startup-oknak szóló két program, illetve a stratégiai méretű és jelentőségű vállalatoknak kidolgozott termékek. A garanciaprogramok is egymás kiegészítve, horizontálisan kísérik és támogatják a finanszírozást – legyen szó bármely cégméretre szóló megoldásról.

Mennyi addicionális hitelforrást jelent mindez a gazdaság számára? Kérdésem oka, hogy a Krízis Hitelprogram már benne van az NHP Hajrá meghirdetett 1500 milliárdos keretében, a KKV Technológia Hitelprogram pedig a még nem lekötött EU-források átcsoportosítását jelenti.

A Krízis Hitelprogram valóban a Növekedési Hitelprogramból kerül refinanszírozásra, azonban ehhez az MFB-nek fedezetet kell felajánlania, ilyen értelemben saját forrású programnak tekinthető. A 180 milliárd forintos keretösszeget a Pénzügyi Vállalkozás Refinanszírozási Konstrukció második szakaszában már kihasznált 50 milliárd forinton felül kell érteni, tehát itt is jelentős friss forrás érkezik a piacra.

A Versenyképességi Hitelprogram 150 milliárd forintja egy az egyben addicionális forrásként kerül a gazdaságba kihelyezésre,

a 109 milliárd forintnyi uniós pénz pedig a GINOP-on belül úgy került átcsoportosításra a keret még fel nem használt 10%-ának terhére, hogy a korábbinál jóval könnyebb és célzottabb forráshoz jutást tesz lehetővé az EU által meghatározott tematikus célok nyújtotta mozgástér helyett.

Ennek az átcsoportosításnak nyilvánvalóan vannak vesztesei is, kik ezek?

5 tematikus célt különböztetünk meg a GINOP pénzügyi prioritásain belül, többek között a kutatás-fejlesztés, az infokommunikációs technológiai fejlesztések, a foglalkoztatás és az energetika területén. Az ötödik, általános KKV-finanszírozási cél a vállalkozások igényeinek változásával fokozatosan kannibalizálta a többit, ezzel lelassította a forrás felhasználását. Mivel a módosításoknak köszönhetően könnyebbé és rugalmasabbá válik a lehívás, és még lekötetlen összegekről van szó, nincs szó vesztesekről. Az eddigi tematikus célokra éppúgy felhasználható a forrás, mint egy gyártósor cseréjére, illetve likviditási problémák leküzdésére, egyetlen terméken belül.

Milyen ügyfélkörnek szól az NHP Hajrá keretében refinanszírozott MFB Krízis Hitelprogram, tekintve, hogy rendelkezésükre áll a „sima” NHP is?

Az MNB 0%-os kamatozású forrásával nem érdemes és nem is szabad versenyezni, ezzel a lehetőséggel él a program. Azok számára lesz elérhető, akik a kereskedelmi banki finanszírozásból kiszorulnak vagy akiket a kereskedelmi bankok nem tudnak elérni, a kisebb méretű pénzügyi vállalkozások azonban igen. Ez a kereskedelmi bankinál magasabb marzsot tesz lehetővé számukra magasabb kockázat mellett. A széles körű elérhetőség érdekében a terméket kamattámogatás és állami készfizető kezességvállalás egészíti ki, így az ügyfél által fizetendő kamat a kamattámogatásnak köszönhetően mindössze fix 2,5%.

A Versenyképességi hitelprogram piaci kamatozású. Versenybe szállnak a kereskedelmi bankokkal?

Az MFB csomagjának megalkotásakor az volt a kérdés, hogy a közvetlen költségvetési források elérhetővé tételével kiket támogasson az állam. Mivel a mikro- és kisvállalkozások még mindig sérülékenyebbek, ezért ott nagyobb, akár közvetlen költségvetési támogatás is szükséges. Ez azonban nem azt jelenti, hogy a közép illetve nagyvállalkozásokra az MFB ne gondolna. Nekik szól a Versenyképességi Hitelprogram, amelynek feltételeit úgy alakítottuk, hogy jól alkalmazható eszközt biztosítsunk a számukra. A piaci kamatozás ellenére nem versenyzünk a bankokkal. Egyrészt ez a hitel is nyújtható refinanszírozási hitelként, vagyis a kereskedelmi bankokon keresztül, ami segíti őket a külföldi források szempontjából szűkös időszakban is. Ha pedig közvetlen hitelezésről van szó, akkor sem versenyzünk: általában konzorciumban vagy szindikált hitelezés keretében nyújtjuk a hitelt, például 30-70%-ban vesz részt az MFB az ügyletben, az árdiktáló pedig minden esetben a kereskedelmi bank.

Az MFB célja, hogy a leghatékonyabban egészítse ki a piaci finanszírozást, vagyis az a hiányzó elem legyen a kirakósban, amitől mind a vállalkozások, mind a kereskedelmi bankok lehetőséghez, vagy nagyobb biztonsághoz jutnak.

Meddig fogyhat el a meghirdetett 439 milliárd forintnyi hitelkeret? Mivel lenne elégedett? Összehasonlításul: az NHP Hajrá mintegy 1000 milliárd forintja az MNB alelnöke szerint még idén, további 500 milliárdja pedig 2021 közepéig elfogyhat.

A következő hónapokban többségében mentőövként működő eszközök kapcsán arra számítunk, hogy 2021-ben is szükség lesz forrásokra, mivel egyes gazdasági hatások jellemzően akkor jelentkeznek majd, másrészt – reményeink szerint – növekedni fognak a beruházási, fejlesztési igények is. Az időbeliség mellett tehát az is fontos, hogy mire költik a pénzt. A válság azonnali hatásainak kezelése mellett arra számítunk, hogy sok olyan vállalkozás lesz, aki lehetőséget lát ebben az időszakban arra, hogy az eddig halogatott beruházásokat, akvizíciókat meglépjék, hogy most szerezzenek versenyelőnyt a kevésbé rugalmas, vagy ütésálló cégekkel szemben. A csomag mottója a „krízisből siker”, vagyis a működőképesség fenntartása mellett méginkább a fejlődést kívánja támogatni. Akkor lennék elégedett, hogyha a most meghirdetett keret a jövő év végéig elfogyna. Összességében 50%-os idei és 50%-os jövő évi kihelyezéssel számolunk.

Mekkora lehet majd azon cégek aránya, amelyeket ezek a hitelek tartanak életben?

A fejlesztési bankok működésének egyik alapelve, hogy azoknak adnak hitelt, akik életképesek, de piaci forráshoz nem, vagy csak részben jutnak hozzá, vagyis igyekeznek zárni a piaci réseket. Válság idején ez kissé megváltozik: most már azok is bejönnek hozzánk, így azoknak is adhatunk hitelt, akiknek a működésüket enélkül be kellene fejezniük. Jókora hányadot tehetnek ki ezek a vállalkozások, de nehéz lenne ennél pontosabb becslést adni még.

Ezek szerint a válság hatására nem óvatosabbak lesznek, hanem épp ellenkezőleg, a normál banki hitelezésből kiszorulók támogatása érdekében kockázatosabb ügyletekbe is belemennek?

Az MFB kockázattűrő képessége a kereskedelmi bankoknál válság nélkül is nagyobb, tudatosan belemegyünk olyan ügyletekbe, amiket a kereskedelmi bankok nem vagy csak részben finanszíroznának meg. A kockázati sztenderdjeinken a válság hatására sem változtatunk: a 2019-es adatok alapján vállalunk kockázatokat, hogy minél szélesebb kör élhessen a lehetőséggel. Lehet, hogy magasabb lesz ezáltal az idei kockázati költségünk a járvány hatásai miatt, de a garanciák is erősebbek, a profitelvárás pedig lényegesen kisebb nálunk, mint a bankszektorban. Plusz nullás működést vár el tőlünk a tulajdonos, vagyis az állam.

Mennyire ugorhat meg a kockázati költség idén az MFB-nél?

A törlesztési moratórium miatt elmarad a hitelállomány amortizációja, a csődráta valódi emelkedését ezért csak 2021-ben fogjuk igazán látni. Az idei évre is pozitív, de a bankszektortól jelentősen eltérő, minimális nyereséggel számolt a bankunk, azonban ettől is várhatóan elmarad az eredményünk. Ezzel véleményem szerint nincs probléma, hiszen ez a mi szerepünk, vagyis egyszerre kell a megemelkedő költségeket kitermelni, és gazdasági előnyt biztosítani a nemzetgazdaságnak.

Meredeken visszaesett a kereskedelmi bankok fióki forgalma. Ebben a környezetben mi vár az MFB Pontokra, és hogy lehet digitalizációval helyettesíteni őket?

Az MFB Pontok által terített EU-források kihelyezésében 16%-kal vagyunk az üzleti terv teljesítése fölött, vagyis a hálózat a különleges helyzetben is megőrizte hatékonyságát. Folyamatosan dolgozunk a közös munkát még eredményesebbé tevő fejlesztéseken, és ebben jó partnereknek bizonyulnak az MFB Pontokat üzemeltető kereskedelmi bankok is Épp ezért az MFB Pontokkal együtt, és nem helyettük szeretnénk például digitális megoldásokat kialakítani. Jelenleg is zajlik a házon belüli gondolkodás erről, legyen szó a közjegyzői funkciók digitalizációjáról, a NAV-igazolások benyújtásáról, vagy a jelzálogjog megnyújtott határidővel történő bejegyzéséről. A nulla százalékos kamattal elérhető KKV Technológia Hitel kapcsán nagy figyelem hárul majd az MFB Pontokra, ezért is fontos kiemelni a hálózat partnereinek együttműködését.

Jövőre új programozási ciklus kezdődik az EU-ban. Marad az MFB szerepe? Maradnak az MFB Pontok?

A konzorciumban résztvevő partnerekkel érdekszövetségben állunk, hiszen mi is érdekeltek vagyunk abban, hogy a meglévő struktúrán ne változtassunk, és ők is. Fontos szempont, hogy az európai szinten is példaértékűen működő hálózat jelenti a leggyorsabb megoldást az új finanszírozási ciklusban megnyíló források gyors piacra juttatására, ezért a cél csak a további fejlesztés lehet, nem az új modellek keresése. Véleményem szerint a korábban tervezett jövő év közepi indulás az EU költségvetésének csúszása, illetve az európai járványhelyzet miatt kérdéses, de

HA BRÜSSZELBEN AZ EURÓPAI GAZDASÁGOK MEGMENTÉSE VALÓBAN CÉL, AKKOR REÁLIS AZ ESÉLY, HOGY 2021 KÖZEPÉIG LEGYEN ERRŐL A MEGÁLLAPODÁS AZ EU-VAL.

Új hitelprogramjaiknál 80%-os állami garancia van feltüntetve, miközben a Garantiqa idén 90%-ot nyújt a többi kkv-hitelre. Mi értelme ennek a különbségtételnek?

Két különböző jogi rezsim létezik ezekre az EU-s szabályozásnak megfelelően. Az új garanciaprogramnál a bizottság felmentést adott a 80% alól, 2020. december 31-éig 90%-ot alkalmazhat a Garantiqa. Maximum hatéves futamidővel rendelkező hiteleknél érhető ez el, erre adott lehetőséget az EU. Ezzel szemben az eddigi rezsim alatt maradó hiteleknél a garancia mértéke továbbra is 80%. Általánosságban elmondható, hogy a Garantiqa az 5 milliárd forint alatti hitelekre ad garanciát, az MFB pedig az 5 milliárd forint feletti összegű hiteleknél.

Miben tér el a Garantiqa új garanciaprogramja az eddigiektől?

2020 végéig érhető el a legfeljebb 6 éves futamidejű hiteleknél a 90%-os garanciavállalás az eddigi 80% helyett. Az 500 milliárd forintos keretet legalább 80%-ban ki szeretné meríteni idén a Garantiqa, az ezt követő időszakra vonatkozóan pedig 870 milliárd forintról 1000 milliárd forint fölé emelkedett az állami viszontgarancia mértéke, így a Garantiqa továbbra is stabilan ott állhat a vállalkozások finanszírozása mögött.

Az új hitelprogramok bejelentése előtt változott az MFB-re vonatkozó szabályozás, például eltöröltek bizonyos korlátozásokat az MFB által nyújtott hitelekre és garanciákra vonatkozóan. Mi ennek a lényege?

A változások mindazt a kibővített tevékenységet szolgálják, amiről az eddigiekben beszélgettünk. Célunk fokozni a fejlesztési banki tevékenységet – ezt támogatják a jogszabályi módosítások.

Kevésbé érthető viszont, hogy az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni együttes kitettség érték összegét az MFB szavatoló tőkéjének 45 százalékról 60 százalékára emelték. Kik azok a nagy ügyfelek, akikkel számolnak, figyelembe véve, hogy az MFB szavatoló tőkéje 200 milliárd forint felett van?

Ha a szavatolótőkében beáll egy negatív változás a hitelportfólió veszteségei miatt, akkor is biztonsággal finanszírozhatunk nagyobb állami projekteket is, legyen az egy jelentős infrastruktúra-, vagy közlekedésfejlesztési projekt. E feladatok terén az MFB továbbra is stabil és professzionális partner tud lenni.

Az egy pénzügyi vállalkozással szembeni kitettség lehetséges értékét ezzel egyidejűleg a szavatoló 100 százalékára emelték. Mely bankot finanszíroznák meg ilyen nagy összegben?

Egyik partnerünk esetében sem cél, hogy 100%-ig elmenjünk, ez botorság is lenne. A lehetőségét azonban meg kívántuk teremteni, szintén a szavatoló tőkére ható negatív tényezőkre felkészülve.

Az MFB meglévő és új programjai elsősorban a kkv-szektor fejlesztését, megsegítését szolgálják. Hogy látja a koronavírus-járvány árnyékában a magyar vállalkozások kilátásait?

Alapelvem, hogy a lehető legrosszabb forgatókönyvvel kell számolni, hogy ne érjen minket meglepetés, illetve mindenre fel tudjunk készülni. Finanszírozói szempontból elsősorban a turisztikai és a szolgáltató szektorban nehéz a helyzet, hiszen itt van a legnagyobb bevételkiesés és a legnehezebb a tervezés, de a kapcsolódások miatt a teljes KKV-szektort érinti a válság. A vállalkozások kilátásait ugyanakkor nem csak a mai helyzet határozza meg. Nagyszerű volt az elmúlt 10 év a magyar kkv-k számára, hiszen sokan tudtak jelentős fejlesztéseket véghezvinni, de még rengeteg területen kell fejlődniük, elsősorban a tervezés, a pénzügyi tudatosság terén. A legfontosabb, hogy fel kell készíteni őket arra, hogy ütésállók legyenek.

Amíg egy-egy válság idején lényegében azonnali, súlyos likviditási kérdések merülnek fel, addig az ütésállóság az elsődleges kérdés és csak utána jöhetnek a szintlépéshez szükséges jelentős fejlesztések.

Arra számítok, hogy a GDP 3%-a körüli visszaesés jön idén, a 2020-as évtized azonban még ennek ellenére is sikeresebb lehet az előzőnél is.

Fotók: Stiller Ákos / Portfolio