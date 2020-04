Moratórium: hasznos listát tett közzé az OTP arról, mire kell figyelni a nyilatkozatok leadásakor

Van olyan bank, ahol az 50 százalékot is eléri azoknak az ügyfeleknek a száma, akik nem kívánnak élni a fizetési moratórium lehetőségével és tovább fizetik hitelük törlesztőrészleteit. Azonban egyre több azok száma is, akik ugyan beadják a nyilatkozatukat, hogy tovább szeretnének törleszteni, azonban a bank nem tudja befogadni azt. A legtöbb ügyféllel rendelkező magyar hitelintézet, az OTP Bank kiadott egy összefoglaló listát arról, hogy mire kell figyelnie a nyilatkozni kívánóknak.

Március végén jelent meg a kormány fizetési moratóriumra vonatkozó rendelete, amely szerint a magánszemélyek és a vállalkozások hiteleinek tőke és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. Azóta azonban kiderült, hogy meglepően magas, esetenként már az 50 százalékot is meghaladja azoknak az aránya egyes bankoknál, akik idén is törleszteni szeretnék hitelüket.

A bankok tapasztalatai szerint a kkv-k körében a legnagyobb a moratóriummal élők aránya, ami a szektor pénzügyi sérülékenysége miatt nem meglepő.

Az OTP-nél április elején körülbelül 30 százalék volt azoknak az aránya, akik egyelőre nem veszik igénybe a fizetési haladékot, de a nyilatkozatok folyamatosan érkeznek a bankhoz. Akiknek később jelent nehézséget a törlesztők fizetése, azok az év végéig jelezhetik, hogy élnének a lehetőséggel.

Vannak ügyfelek, akik nem nyilatkoztak, de továbbra is átutalással fizetik a havi tartozásukat, számukra nem is szükséges nyilatkozatot tenni, hiszen ők a fizetéssel bizonyítják, hogy nem élnek a haladékkal. Azonban a nyilatkozatok kapcsán több olyan helyzet is felmerül, ami miatt a bank nem tudja teljesíteni az ügyfelek kérését. Az OTP Bank az elmúlt hetekben feldolgozott nyilatkozatok kapcsán az alábbi esetek hozta fel példaként:

Előfordul, hogy valaki az OTP Banknál tesz nyilatkozatot, de vagy egyáltalán nem OTP-s ügyfél vagy ügyfél ugyan, de más bankhoz tartozó hitel bankszámlaszámot ad meg. Ez esetben a bank nem tudja befogadni a nyilatkozatokat és értesítést sem küld azok feldolgozásáról.

Ha valaki a nyilatkozatában több hitel számlaszámot jelöl meg, de közülük nem mindegyik OTP-s, akkor csak a banknál vezetett számlák tekintetében indítják újra a beszedést, ezekről visszajelzést is küldenek a feldolgozást követően.

Ha valaki az OTP-nél vezetett számlájáról csoportos beszedési megbízás alapján törleszti más banki hitelét, akkor a másik banknál kell nyilatkozatot tennie arról, ha nem szeretne a moratóriumban részt venni, ami alapján a másik bank indíthatja el a beszedést.

Ha valaki az OTP-nél vezetett számlájáról állandó átutalással fizette eddig egy másik banktól felvett hitelét, de élni szeretne a moratóriummal, akkor az állandó átutalást neki kell leállítania, erre az OTP Banknak nincs felhatalmazása. Az állandó utalás módosítását megteheti például az internetbankon keresztül is.

Az önálló LTP betéteket nem érinti a moratórium, viszont, ha az LTP betéthez hitel is kapcsolódik, akkor az ügyfél automatikusan részt vesz a moratóriumban a betétre vonatkozóan is, ha pedig szeretné folytatni a törlesztést, akkor arról nyilatkozatot kell tennie.

Azok is megkapják a korábbi kamatkedvezményt, akik bér nélkül maradtak

„Nemcsak ügyfeleink egészségének megóvását tartjuk szem előtt, hanem figyelemmel kísérjük a gazdasági változásokat is, és ennek tükrében segítjük ügyfeleinket a digitális szolgáltatásainkra vonatkozó és egyéb kedvezményekkel. Ennek keretében a moratórium végéig biztosítjuk a korábban megállapított kamatkedvezményt azoknak az ügyfeleknek, akiknek a jelenlegi helyzetben esetleg nem érkezik jövedelem a számlájukra, vagy a korábbiakhoz képest alacsonyabb összeget kapnak és ezzel elveszítenék a korábban megítélt kamatkedvezményt” – írta a hitelintézet a Portfolio megkeresésére.

A hűségfeltételekkel kapcsolatos intézkedés azokra a piaci feltételű lakás- és jelzáloghitelekre vonatkoznak, amelyeknél a hitel első folyósítása 2020. március 18-ig megtörtént.

Az OTP Bank a veszélyhelyzet miatt minden, a moratóriumban érintett ügyfelének azt javasolja, hogy lehetőleg online, tehát az internetbankon, vagy a honlapon keresztül nyilatkozzon, ha tovább szeretné fizetni a meglévő hitelét. Ha pedig valaki korábban nyilatkozott arról, hogy nem vesz részt a moratóriumban, de pénzügyi helyzete később megváltozott, akkor új nyilatkozatot kell tennie.

