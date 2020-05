Új világ jön: hat fontos változást hozhat a koronavírus-járvány a bankolásban

Ez az elemzés a Portfolio Signature tartalmai közé tartozik. Május 11-től Signature tartalmainkat csak egyedi hozzáféréssel rendelkező olvasóink számára biztosítjuk. Tudj meg többet

A lakossági digitalizáció felpörgése

A lakossági oldalon a digitális pénzügyi technológiák széles körű elterjedésére számítanak az ING elemzői. Sokaknak egyszerűen nincs most más választása, mint digitális csatornákat használni a bankolásban – kezdve a videóchates hívásoktól a biztonságos dokumentummegosztáson keresztül a digitális szerződéskötésig, vagy az érintéses fizetésig – hogy mindezzel is minimalizálják a kontaktusok számát. A videós azonosítás például gyorsan széles körben elterjedtté válhat – vélik az ING elemzői. Középtávon ez felgyorsíthatja a fiókok elhagyásának trendjét.

Fókusz a pénzügyi inkluzivitáson

A járvány felhívta a figyelmet a társadalmi egyenlőtlenségekre is, gondoljunk csak Szingapúr esetére, mely a koronavírus elleni küzdelem mintaállama volt, és a kettészakadt társadalomban a szerény körülmények között élő vendégmunkások körében kezdett el hirtelen erős hullámban terjedni a vírus. Az ilyen és ehhez hasonló történetek újra felhívják a figyelmet a mélyszegénységben élőkre, és azokra, akiknek egyáltalán nincs kapcsolatuk a pénzügyi rendszerhez.

Változik az adatok megosztásához való hozzáállás

Mindeddig a szabályozók és a lakosság a személyes adatok védelmével volt elfoglalva, a járvány lassítása érdekében ugyanakkor több kormányzat is a mobiltelefonos helyadatokat és más személyes adatokat is felhasználja a védekezésben, melyek nagyon hasznosnak bizonyulnak. Ez megváltoztathatja az adatkezeléshez való hozzáállást társadalmi szinten. Illetve mivel most a hitelezési kockázatok, az adósminősítés is nehezebb feladattá vált, és sokaknak van szüksége enek ellenére gyorsan pénzügyi segítségre, elképzelhető, hogy az eddig szintén nemtetszéssel fogadott, külső adatokat is felhasználó adósminősítés elfogadottabbá válik.

Nagyobb kormányzati szerepvállalás

A kormányzatok, jegybankok drasztikus eszközökkel nyúltak bele a banki tevékenységbe a világon, így elsősorban a hitelezésbe, ahol olcsó forrásokkal és állami garanciákkal ösztönzik a hitelezést, törlesztési moratóriumokkal javítják az adósok pénzügyi helyzetét. Még a legjobb esetben is évekig is eltarthat, mire az állam visszavonul a pénzügyi és a szélesebb értelembe vett gazdasági területekről, és miután a felkavart por elül, az állami és piaci munkamegosztási viszonyok újraértelmezésére lesz szükség.

Kisebb külföldi kitettség

Az állami és a piaci szereplők egyaránt kevésbé komplex beszállítói láncokat, fognak keresni a járvány lecsengése után, kisebb külföldi kitettséget, függést akarnak majd elérni, a koronavírus-járvány ugyanis kristálytisztán megmutatta ezen láncok törékenységét. Ezzel egyidőben a kormányzatok a széleskörű home office működés miatt azt is felismerték, mennyire fontos a gyors hálózati infrastruktúra fejlesztése (5G), illetve azt is megértették, a digitális platformok mennyire fontosak egy társadalom életében.

A pénzügyi szektor egy hatalmas, határokon átnyúló üzletté vált a világon, az IT-tól kezdve a pénzügyi tevékenységeken keresztül a felügyeletig. A nemzetközi, vagy gyakran globális egymásrautaltságot ezentúl még szigorúbban fogják szabályozni a felügyeletek. A big techek szerepvállalása a pénzügyekben szintén ehhez a területhez tartozik.

Kiberbiztonság

Szintén a távoli munkavégzés széleskörű alkalmazása világított rá arra a problémára, hogy az otthoni és a vállalati hálózatok összekapcsolása IT-biztonsági szempontból nem egyszerű feladat, és rengeteg biztonsági rés nyílhat ki ezáltal, gondoljunk csak a zsarolóvírusokkal kapcsolatos vagy adatszivárgási kockázatokra. Jelenleg a hackerek valószínűleg a biztonsági réseken beszivárognak, és várnak, hogy később pénzre váltsák ezeket. Mindezek miatt nemzetközi kibervédelmi lépésekre lehet szükség.

