Kritikus a helyzet a koronavírus miatt, itt a gyors és példátlan mentőöv a magyar vállalkozásoknak

Egyre kritikusabb a helyzet a magyar kis- és közepes vállalkozásoknál, ugyanis az átlagos magyar kkv-nak 2-2,5 hónap likviditási tartaléka lehet, amiből már eltelt 1,5 hónap és nem látni, mikor jöhet a tartós újraindulás - mutattott rá a Portfolio-nak nyilatkozva Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója és Mikesy Álmos vezérigazgató-helyettes. Emiatt is indokolt az MFB Csoporthoz tartozó kockázati tőkealapkezelő új tőkeprogramjainak elindítása. A társaság azt ígéri, hogy az új, startupokat és kkv-kat célzó mentőprogramjaik esetében 30 munkanapon belül lefut a mentőöv igénybevételének folyamata. Mindezek mellett van egy új koncepcióra épülő programjuk is azoknak a cégeknek, amelyek lehetőségként tekintenek a mostani krízishelyzetre és amelyeket meg kell védeni a külföldi felvásárlásokkal szemben. Az ismét bővülés előtt álló Hiventures vezetőivel részletesen beszéltünk a járvány okozta helyzetről, a krízis potenciális nyerteseiről és az új tőkeprogramok minden részletére rákérdeztünk.

Mit tapasztalnak a Hiventures portfóliójában, hogyan érinti az egyes szektorokat a koronavírus-járvány okozta válság? Lehet-e azonosítani nyerteseket, ha igen, kik ők?

Katona Bence: Vannak olyan iparágak és cégek, amelyek nyertesei lehetnek a mostani helyzetnek az átalakult fogyasztói szokások miatt már rövid távon is, elég csak az online kereskedelemre gondolni, vagy az otthoni munkavégzést, tanulást támogató különböző digitális technológiákra. A Hiventures portfóliójában is szép számban találhatóak ilyen startupok. Érdemes megemlíteni a TrustChain-t, amely digitális aláíráshoz és azonosításhoz biztosít felületet, emellett van több online rendelés kiszállítására, e-commerce webshop szoftvertámogatásra szakosodott innovatív vállalatunk, amelyeknek most hirtelen nagyon sok ügyfele lett, mint például a logisztikai szolgáltatásokat nyújtó Webshippy-nek.

Több portfóliócégünkre igaz, hogy két évnek megfelelő értékesítést ért el két hónap alatt. A járvány egyik vitathatatlan következménye, hogy felgyorsult a digitális transzformáció, és ez a trend nem csupán átmenetileg, hanem hosszabb távon is kedvező lehet számukra.

Különösen büszkék vagyunk a BookR Kidsre, amelynek a saját fejlesztésű angol BookR Class modulját az Oktatási Hivatal hivatalos tankönyvvé nyilvánította, BookR Suli pedagógiai módszertana pedig kiemelten ajánlott digitális megoldás lett. De a hagyományos iparágakban is látunk nyertes cégeket, például azokat, amelyek az élelmiszeriparban működnek, ha bővülni tudtak házhozszállítási szolgáltatással, az ő termékeik iránt most hirtelen szintén megugrott a kereslet, bár ez inkább átmeneti lehet. Ám a nyertesek mellett nyilván látni kell, hogy a legtöbb területen, ágazatban inkább fogyasztói visszaesés figyelhető meg, illetve a befektetők is behúzták a kéziféket, óvatosabbá váltak. Ezért a vállalkozások nagy részére inkább az igaz, hogy előbb-utóbb likviditási problémával vagy ellátásilánc-beli problémával fognak szembenézni az árbevételeik visszaesése miatt, s a tartalékaik ezeknek a cégeknek pedig végesek. Sajnos a kiadások megvágása miatt pedig a csapat is könnyen széteshet, hiszen a költségcsökkentések miatt gyakran kulcsmunkavállalókat lesznek kénytelenek elbocsátani.

Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója. Fotó: Hiventures

Mikesy Álmos: A cégek helyzete attól is függ, hogy épp milyen fázisban érte őket a mostani válság. A startupok esetében meg kell különböztetni az induló, legkorábbi fázisban lévő cégeket, valamint azokat, amelyek már jórészt bevétel szempontjából a piacból élnek. Értelemszerűen az inkubációs cégeinket sokkal kevésbé érinti ez a helyzet, hiszen ők termékfejlesztési fázisban vannak, hozzájuk pénzügyi befektetőként mi is máshogy viszonyulunk. Nincs nagy különbség a három hónappal ezelőtti és a mai mérlegelés között. Megnézzük, hogy állnak a termék, szolgáltatás fejlesztésével, és a validációval. Ez utóbbi természetesen nehézkesebb, lassabb lehet a mostani körülmények között. Azoknál a startupoknál, amelyek már túl vannak a piaci validáción és már legalább részben a piacról kellene megélniük, más a helyzet.

Hasonlóak a tapasztalatok a kkv-knál is?

Mikesy Álmos: A kkv-knál sokkal általánosabb ez a válság, kevésbé karakterisztikus, hogy kik lehetnek a nyertesei rövid távon. Bár természetesen egy precíziós gépgyártó, egy turisztikai vállalkozás vagy egy étterem esetében nagyon sok működésbeli különbség azonosítható, helyzetüket - egyfajta általános módszertanként - három szempontból biztosan érdemes mégis megvizsgálni: mi történik a piacukkal, a saját működésükkel és a finanszírozásukkal. Nem mindegy a cég jövője szempontjából, hogy az értéklánc melyik szintjén helyezkedik el, például, hogy a piaca mennyire kiszolgáltatott a beszállításnak, illetve, hogy a vevői hogyan reagálnak a kialakult körülményekre. A működés esetében kardinális lehet, hogy az új helyzethez mennyire tudnak alkalmazkodni, képesek-e például átállni otthoni munkavégzésre. A cégek pénzügyeit illetően pedig

egyértelműen olyan visszajelzéseket kapunk, illetve azt tapasztaljuk, hogy finanszírozói oldalon, legyen szó kereskedelmi bankokról, befektetőkről vagy egyéb finanszírozókról, jellemzően inkább behúzták a féket,

általános trendként jelentkezik, hogy akár már letárgyalt ügyleteknél is kivárás történik. Pedig egyes felmérések szerint az átlagos magyar kkv-nak 2-2,5 havi likviditása lehet, amiből már eltelt 1,5 hónap. Ezért gondoljuk, hogy egyre kritikusabb a helyzet.

Vannak olyan portfóliócégek, amelyeket rendkívül érzékenyen érint a mostani krízis?

Katona Bence: Megdöbbentő azt látni, hogy vannak olyan cégek a portfóliónkban, amelyek

még másfél hónappal ezelőtt is a legnagyobb reménységeink közé tartoztak, de gyakorlatilag 2-3 hét alatt jelentősen vagy teljesen megállt a piacuk, visszaesett vagy lenullázódott az árbevételük.

Ezeket a cégeket mindenképpen érdemes most mentenünk, mert más külső finanszírozást nehezen fognak kapni. Jelenleg is azt kalkuláljuk, hogy mennyi lehet az az időintervallum, amit túl kell élniük és ehhez mennyi pénzre van szüksége az adott cégnek. A startupoknál talán könnyebb a helyzet, hiszen az esetükben ez a környezet nem idegen, az első 4-5 évük általában is a válságmenedzsmentről szól, így számukra a drasztikus költség racionalizálás nem egy szokatlan dolog. Emellett az is igaz lehet rájuk, hogy a kilábalás fázisában ők majd sokkal könnyebben, gyorsabban reagálva tudnak élni az új lehetőségekkel. Inkább azokat a hagyományos vállalkozásokat érinti nehezebben, mélyebben a válság, amelyeknek drasztikusan visszaestek a bevételeik, több munkavállalót foglalkoztatnak és alacsony, mindösszesen 2-4 hónapra elegendő finanszírozási fedezettel rendelkeznek. Főleg, hogy nem látni pontosan, esetükben mikor lesz az újraindulás.

A most elmondott példák alapján is jól látható, hogy a hazai cégvilágot hirtelen érintő sokk miatt cselekedni kell. Hol lesz ebben szerepe a Hiventures-nek és mivel készül?

Katona Bence: Az MFB Csoport részeként hozzánk is eljutott a gazdaság újraindításáért felelős akciócsoport kérése, hogy vegyünk részt a tervező munkában és kifejezetten a tőkeági finanszírozásra tegyünk javaslatot. Erre kellett egyedi, innovatív termékeket kidolgoznunk, ami gyors és valódi segítséget kínál a bajbajutott cégeknek. Részben a hazai piaci sajátosságokat figyelembe véve, részben megvizsgálva a nemzetközi benchmarkokat, programokat. Mi hiszünk abban, hogy tőkeágon nagyon komoly segítséget lehet nyújtani ebben az időszakban, és ez alkalmas is a válságkezelésre. Azt látjuk, hogy a kkv-k területén a tőkeági finanszírozás nem túl népszerű, nem közismert, de biztosak vagyunk abban, hogy most ez az időszak meg fogja emelni a súlyát a hitelhez képest.

Hogy zajlott a tervezési folyamat?

Katona Bence: Szerencsés helyzetben voltunk, hiszen közel 300 érintett vállalkozásban vagyunk tulajdonostársak, mint befektető, így első kézből értettük meg problémáikat, kihívásaikat, melyekkel most szembesülnek. Több munkacsoportot alakítottunk meg, bevontuk a piac legfontosabb finanszírozó szereplőit, startupokat, inkubátorokat, befektetőket, kkv-kat, bankokat, tanácsadókat, velük együtt kezdtük meg a közös munkát. Az MFB ezt a programot is a nagy csomagja részeként terjesztette a gazdasági akciócsoport elé, az új hitel- és garanciatermékekkel együtt. A Hiventures legnagyobb fegyvere az, hogy a bankcsoport részeként az általunk kínált termékeket más finanszírozási eszközökkel (hitel, garancia) is tudjuk kombinálni, szinkronizálni.

A mostani válságkezelés ugyanis komplex megközelítést követel meg, az MFB csoport finanszírozási portfóliója pedig minden típusú igényre választ tud adni.

Egy jó finanszírozási mixet szerettünk volna kialakítani minden vállalkozás számára, amiben ez a három finanszírozási terület egymást támogatja.

Milyen új programokat indítanak?

Katona Bence: Több új programot is indítunk, amelyek bemutatása céljából külön portált is indítottunk. Az új programok kialakítása során alapvető célunk volt egy olyan finanszírozási modell megalkotása, ami tőkeágon nagyon gyors és hatékony támogatást biztosít a bajba jutott, de jól működő cégeknek annak érdekében, hogy túléljenek. Ám nem elégedtünk meg azzal, hogy programjaink segítsék ennek az időszaknak az átvészelését, hanem tovább is tekintettünk, mert fontos azt is látni, hogy ez az újraindítás előtti intervallum mennyire alkalmas fejlesztések megvalósítására is, hiszen számos üzleti lehetőség is megnyílhat most bizonyos vállalkozások számára.

Így a mentőprogramok mellett letettünk az asztalra olyan új koncepciókat is, amelyek a koronavírus okozta gazdasági helyzetre egyfajta lehetőségként tekintenek.

Mikesy Álmos: Az elhangzott céloknak megfelelően hetek óta a mentőprogramok és egy tőke krízisalap elindításán dolgozunk. Láttuk és látjuk, hogy mire van igény most a piacon, sok egyeztetésen vagyunk túl cégeinkkel és társbefektetőinkkel is, velük együtt alakítottuk ki ezeket a termékeket. Mára büszkén mondhatjuk, hogy a meglévő alapjainkból, illetve azok megemelt összegéből finanszírozott mentőprogramjaink a kialakult helyzetre gyorsan reagálva, április 28-án sikeresen el is startoltak. A bajba került portfóliócégeinkkel már folyamatban is van ezen lehetőségek tárgyalása. A startupoknak kidolgozott mentőprogram a növekedési tőkealapunkra épít, ami már eddig is egy 20 milliárdos tőkealap volt, de most további 10 milliárd forinttal emelkedett, és ráadásul egy felülről nyitott összegként tekintünk rá, mivel a mai napig ara törekszünk, hogy az eredetileg elfogadott befektetési politika alapján több kötöttséget jelentő európai uniós forrásainkat is be tudjuk vonni ebbe a programba. A kkv mentőprogram pedig alapvetően a KKVPRO tőkealapunkra épül, az eredetileg 31 milliárd forintos keretösszeghez adódott most hozzá további 10 milliárd forint.

A mentőöv programoknál, legyen szó startupokról vagy kkv-król, az a célunk, hogy a jelentkezéstől számított 30 munkanapon belül lefuttassuk a folyamatot.

Hiszen, ha a piacon megszokott 6-12 hónapig tartana egy-egy ügylet tárgyalása, addigra csődbe menne a megmenteni kívánt cég. A startupoknak és a kkv-knak szóló mentőöv program egyaránt dobozos termék, akkor tudunk gyorsak lenni, ha nincsenek benne nagyobb tárgyalási pontok.

Mikesy Álmos, a Hiventures vezérigazgató-helyettese.

Mit lehet tudni a feltételekről?

Katona Bence: A kkv mentőöv esetében az egyik feltétel, hogy a cég 2019-es árbevételének maximum a felét lehet igényelni, minimum 50 millió, de maximum 250 millió forintot .Alapvetően egy zárt konstrukciót kínálunk, ami azt jelenti, hogy a tulajdonosoknak rugalmas, gyors visszavásárlási lehetőséget biztosítunk a tőkebefektetésért biztosított üzletrészre.

Bármekkora befektetésről legyen szó, minden esetben fix 1 százalékos üzletrészt kérünk a cégből.

Az általunk biztosított tőkéért és tagi kölcsönért évi 5,1 százalékos kamatot kérünk, ami tőkeági finanszírozások esetében rendkívül kedvező kondíció, mivel az jellemzően egy fedezetlen forrásnak minősül. Ebből a forrásból törlesztőrészlet fizetés terhe nélkül lehet finanszírozni az átmeneti időszakban a céget és ha új lehetőséget látnak a cég alapítói, akkor akár beruházást is megvalósíthatnak a forrásból. A finanszírozásnak 10 év a futamideje, de hét év után várjuk, hogy kivásároljanak minket az alapítók, ezután eladási jogunk nyílik.

Mikesy Álmos: A startup mentőöv nagyban hasonlít a kkv-nál bemutatott programhoz, de ez a konstrukció – a startup igényekhez igazodva – nyitott, egyfajta bridge-ként, két finanszírozási kör közötti, gyors reagálású áthidaló forrásként szolgál. Annak érdekében, hogy a válság miatt nehéz likviditási helyzetbe került startup vállalkozások is azonnali pénzügyi segítséghez jussanak, s elkerüljük, hogy az innovatív, magas hozzáadott értékű, tudásintenzív vállalkozások tönkremenjenek, a 30 milliárd forintos keretösszegű programban ügyletenként maximum 150 millió forinttal, szintén 1% belépési tulajdonrészért cserébe és szintén tőke és tagi kölcsön formájában finanszírozzuk őket. A Hiventures célja itt is az, hogy magyar kézben maradjanak a cégek, ezért a visszavásárlási lehetőség adott és javasolt is az alapítóknak és céltársaságoknak, amit évi 5,1%-os hozam mellett tudnak megtenni.

És ha jól értem ezeken felül jön akkor a nagy krízisalap?

Mikesy Álmos: A mentőprogramok mellett a Hiventures elindítja a 150 milliárd forint keretösszegű Krízis I. tőkealapját, amivel kelet-közép-európai viszonylatban mindenképpen magas, de európai relációban is számottevő 270 milliárd forint környéki szintre nő a kezelt tőkéjének összege.

Az új Krízis I. tőkealap küldetése, hogy a bajba jutott, tőkeigényesebb stratégiai cégeket segítse a hazai és külföldi cég- és ingatanfelvásárlásokban, valamint fejlesztésekben, három fő területre koncentrálva.

A restrukturálási fókusz révén célunk a különösen nehéz helyzetben lévő hazai KKV-k és nagyvállalatok támogatása, amelyek alapvetően jó termékekkel, jó menedzsmenttel rendelkeznek, de a válság következtében nehéz helyzetbe kerültek, és ezt csak hitelfelvétellel, vagy már azzal sem tudják kezelni. Ebben az esetben

már nem csak tőkefinanszírozást biztosítunk, hanem valós cégmenedzsment-tudást is,

azaz folyamatosan bővülő menedzsment poolunk révén szakmai oldalról is támogatjuk az életben maradásukat. A tranzakciós fókusz által a cégek felvásárlási tevékenysége is előtérbe kerül, amelyre a jelenlegi helyzetben több lehetőség is kínálkozik.

Az alapkezelő célja, hogy ne külföldi befektetők vásárolják fel a bajba jutott cégeket, hanem magyar érdekeltségben maradjanak a vállalkozások,

emellett, hogy a hazai cégek lehetőséget kapjanak arra, hogy külföldi vállalatok, például konkurensek megvételébe invesztálhassanak. Végül a tőkeprogram gazdaságfejlesztési fókusza az, ami még inkább a válság adta új lehetőségek kihasználását segítheti, hiszen olyan beruházások megvalósítását teszi lehetővé, amelyekre a hosszabb megtérülés vagy a kereskedelmi bankok kockázatkerülőbb magatartása miatt most más formában nem kerülhetne sor.

Melyek a krízisalap feltételei?

Mikesy Álmos: A feltételek kialakításakor az volt a célunk, hogy minél több mindenkinek lehetőséget biztosítsunk. Úgy kell elképzelni a Krízis I.-et, mint a KKVPRO egyfajta folytatását, hiszen amíg a KKVPRO alapunk esetében hárommilliárd forintos felső limittel működünk, addig az új tőkealapnál jóval nagyobb tranzakciókra is lehetőség lesz. Az igényelhető finanszírozási határ 500 milliótól 15 milliárd forintig tart, s mivel méret, iparág és kockázatosság szempontjából egyaránt az ügyletek sokszínűségére számítunk, az elvárt hozam szintje is mozgásteret biztosít, 5-15 százalék között van. Itt is a zárt konstrukciót preferáljuk, és a maximum 7 éves futamidő alatt ezeknél az ügyleteknél is arra számítunk, hogy pár év után érdemes lehet legalább a befektetés egy részét refinanszírozni.

Honnan jön a forrás?

Katona Bence: A Magyar Fejlesztési Bank biztosítja a forrást, a befektetési jegyek tulajdonosa a bank, mi az alap kezelője vagyunk.

Milyen előnye lehet a tőkeprogramoknak más finanszírozási források mellett?

Mikesy Álmos: Fontos előnynek tartom, hogy Magyarországon a vissza nem térítendő támogatások, a hitel és a garancia lehetőségek mellett már a válság első pillanataitól megindult a tőkeprogramok kidolgozása is az állami gazdasági mentőcsomag részeként. Ezt eddig kevés más EU-s tagállamnál tapasztaltuk. Az elkövetkező időszakban fel fog értékelődni a tőke szerepe, hiszen, ha lesz is olcsó hitel a piacon, az a bankok visszafogottabb kockázatvállalási politikájából adódóan a cégek egy bizonyos szegmense számára nem válik elérhetővé. A Hiventures a válságprogramjai révén, melyek

ráadásul nem terhelik a vállalkozás cash-flow-ját, ebben a helyzetben is biztos szereplőként tud a startup és vállalkozói szektor elsőszámú tőkefinanszírozó partnere lenni

és a válság miatt bajba jutott, de jól prosperáló és nagy növekedési potenciállal rendelkező cégeknek gyors és hatékony segítséget nyújtani. Emellett abban is bízunk, hogy katalizátorként tudunk működni, azaz amikor a bankok azt látják majd, hogy a Hiventures akár 30-40-50%-os arányú tőkével részt vállalt a vállalat finanszírozásában, akkor ők is nagyobb valószínűséggel nyújtanak hitelt egy-egy projekthez.

Akkor a jelek szerint hasznos tapasztalat a tavaly szeptember óta futó KKVPRO tőkeprogram, ami a hazai kis és közepes vállalatokat segíti tőkeoldalon.

Mikesy Álmos: Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk a programnak köszönhetően a kkv-knál és az üzletág minden várakozásunkat felülmúlta. Bő félév alatt 70-nél is több céggel tárgyaltunk, 14 projekt kapott eddig zöld lámpát 9 milliárd forint értékben, közülük 11 esetben már a pozitív döntés is megszületett a belső akvizíciós értekezleten, két tranzakcióról pedig már a befektetési döntést is meghoztuk. Folyamatosan, heti szinten érkeznek hozzánk az ügyletek, itt nem látunk lassulást a krízishelyzet miatt. Azt tapasztaljuk, hogy a jelentkezések kb. kétharmada klasszikus generációváltásból adódó tranzakciós folyamat, egynegyede piaci konszolidációt, a fennmaradt százalék pedig külföldi felvásárlást célzó ügylet. Idénre nyolc ügyletet terveztünk megvalósítani hatmilliárd forint értékben, és azt gondoljuk, hogy ez bőven teljesülni fog. Azt is fontos itt látni, hogy ez a folyamat lassabb, a tranzakció időigénye akár 6-8 hónap is lehet.

Már az első kkv-tőkealap tavalyi elindulásakor beszéltünk arról, hogy az a csapat bővülésével kell, hogy együtt járjon. A mostani bejelentések pedig azt is jelentik, hogy újra nő a csapat, vagyis még több erőforrás kerül a céghez?

Mikesy Álmos: Mindenképpen. Erre mind az üzleti oldalon, mind a támogatott területeken fel kell építenünk egy új csapatot, hiszen a krízisalapnál is az az elvárás, hogy minél gyorsabban el tudjuk kezdeni ezeket a tárgyalásokat. Az alap kihelyezéséről döntéseket kell hozni 2020-21-ben és ehhez komoly, felkészült csapatra van szükség.

Katona Bence: Alapkezelői szinten az egyik legnagyobbak vagyunk, majdnem 80 fős létszámmal dolgozunk.

De ahhoz, hogy a programokat megvalósítsuk, bővülnünk kell, főleg tranzakciós területen toborzunk kollégákat.

A csapatunk eddig bizonyított: a Hiventures az indulása utáni 2 évben már a legaktívabb kockázati tőkealapkezelő lett Európában. Ez annak köszönhető, hogy egy nagyon lelkes, hihetetlenül motivált, a piacról érkező szakemberekből álló csapatunk van. Közben pedig nagyon fontos az innováció is, és hogy ehhez olyan embereket találjunk meg, akik folyamatosan azokat a megoldásokat keresik, amelyek finanszírozás szempontjából innovációt hordoznak, és újfajta megközelítésbe helyezik az egész kkv-finanszírozást. Eddig is szép számban jelentkeztek hozzánk szakemberek, de

most lesz egy aktívabb toborzási időszak az életünkben. Célunk egy elitcsapat kialakítása.

Ennek során az itt dolgozó kollégák nagyon jó szakmai lehetőségekhez juthatnak, de egyúttal óriási felelősség is kerül rájuk. Minden munkavállalónk kezében ugyanis nagyon komoly eszköz van arra, hogy minden körülmény között támogassa a magyar gazdaságot, a magyar vállalkozásokat és ezen keresztül a magyar családokat.