21 milliárdos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Raiffeisen Magyarországon

Az előzetes várakozásokon felüli, 21 milliárd forintos nyereséggel zárta a tavalyi évet a Raiffeisen. Jelentős mértékben nőtt a folyósított hitelek állománya, valamint több digitális fejlesztés is elkészült - tájékoztat közleményében a pénzintézet.

"Nagyon jó évet zárt a Raiffeisen Bank, az eredmény terven felüli" - mondta Zolnai György, a Raiffeisen Bank vezérigazgatója a bank éves eredményeit kommentálva. A nettó kamat és jutalékbevétel közel 4%-kal emelkedett, a hitelállomány 20% feletti növekedést produkált. A nem teljesítő hitelek aránya mindössze 3,6% volt.

A pénzintézet közleménye kiemeli, hogy digitális ügyfélkiszolgálás területén jelentős lépéseket tettek. Ezek között megemlítik, hogy fennakadás nélkül indult a banknál országos azonnali fizetési rendszer, valamint új kényelmi szolgáltatások váltak elérhetővé az ügyfélkör számára. Bővült a myRaiffeisen mobilalkalmazás, a bankon belülre és kívülre is használható a fizetési kérelem szolgáltatás, valamint elérhető a QR-kódos fizetés is. Mindezek a fejlesztések jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy a megváltozott helyzetben az ügyfelek problémamentesen tudják intézni napi banki ügyeiket - tették hozzá.

A digitális fejlesztések tovább folytatódnak: hamarosan elérhető lesz a videós tanácsadás és elindul a kisvállalkozások számára az online számlanyitási lehetőség.

A bank a nyár első felében veszi birtokba új, modern székházát.

Tovább nőtt a hitelállomány

A kisvállalati szegmensben folytatódott a hitelállomány bővülése: 2018 után 2019-ben is a piaci növekedési ütem dupláját sikerült elérni. A növekedés motorját az új beruházási hitelek jelentették - elsősorban az NHP Fix. A mikrovállalati ügyfélkörben 25%-ot meghaladó mértékben bővültek az ügyfelek tranzakciós volumenei, ezzel párhuzamosan az aktív ügyfélszám is több, mint 10%-al haladta meg az előző évit. A mikrovállalati prémium ügyfélkörben a hitelállomány is az átlag felett, éves szinten 17%-kal nőtt.

A 2020-as év eddigi eredményeiről Zolnai György elmondta: a bank fenntartható, nyereséges üzleti pályán van, két, egyszeri hatások miatt technikailag kis veszteséget mutató negyedév (idén az első negyedévben például a bankadó könyvelése) után áprilisban már újra pozitív a bank eredménye. A Raiffeisen fiókok 90%-a folyamatosan nyitva volt és van, az elmúlt hetekben is fennakadás nélkül zajlott az üzletmenet, jelentős érdeklődés volt a jelzáloghitelek, a Babaváró hitel, az új, december 31-éig 5.9%-os THM-el elérhető személyi kölcsön, valamint a vállalatok részéről az NHP Hajrá iránt.

Az első negyedévben tovább növekedett a Raiffeisen Bank piaci részesedése: vállalati hitelezésben 9,01%-ról 9,32%-ra, vállalati forrásokban 10,03%-ról 10,57%-ra, lakossági hitelezésben 4,99%-ról 5,15%-ra, lakossági forrásokban pedig 6,90%-ról 6,99%-ra.

A bank elemzőinek véleménye szerint Magyarországot sem kerülheti el a gazdasági visszaesés, ám ez a várakozások szerint mérsékelt lesz, 3.5%-os GDP csökkenéssel számolnak, V alakú krízis és a gazdasági eredmények gyors javulása várható. A jegybanki alapkamat előrejelzéseik szerint változatlanul 0.9% marad. Decemberre 1 euróért várhatóan 347 forintot kell majd fizetni.

