Nagy változás jöhet a kibercsalásoknál, a kormány nyitott az MNB javaslatára

A bankok állhatják a cechet abban az esetben, ha valaki először esik csalás áldozatává. Az MNB erre vonatkozó javaslatára nyitott az NGM, erről lesz egy konzultáció. Egy elfogadható kompromisszum esetén ősszel szavazhatnak róla, és akár már 2026 januártól hatályba is léphet a szabály - derült ki az MNB Fizetési Rendszer jelentését bemutató sajtótájékoztatón. Július 1-jével elindult a Központi Viszaélésszűrő Rendszer is, most vizsgálja az MNB, hogy minden bank sikeresen csatlakozott-e ehhez, és beépítik-e az új információkat a működésükbe. Megtudtuk, hogyan fejlődik Magyarországon az elektronikus pénzforgalom, és azt is, hogy idén kiemelt feladat marad a bankok árazásának vizsgálata, a díjak változását folyamatosan felügyeli az MNB. Ezekről a témákról szó lesz november 4-ei Banking Technology rendezvényünkön is, regisztráció és részletek itt!

Az MNB célja, hogy 2030-ra érjük el azt, hogy az elektronikus pénzforgalom aránya kétharmad fölé nőjön.

2024-ben már 42%-ra nőtt ez az arány.

Amennyiben az elektronikus fizetéseknél azok a dinamikák érvényesülnek, amiket tervezünk, akkor elérhetőnek látszik a 2030-ra kitűzött kétharmados arány

- mondta Bartha Lajos, az MNB ügyvezető igazgatója az MNB Fizetési Rendszer jelentését bemutató sajtótájékoztatón. Szavai szerint alapvetően kedvező irányba tartunk ezen a téren, ezt 18 mutatóval vizsgálja az MNB. Folyamatosan emelkedik a lakosság ismerete a pénzforgalmi megoldásokról, egyre többen preferálják az elektronikus fizetéseket.

De vannak olyan területek, ahol van mit tenni:

ezek az MNB szerint az árazás és a verseny.

Bartha megegyezte, hogy egy nagy banki összeolvadás zajlik jelenleg, ha kevesebb bankunk lesz, akkor rövid távon csökkenhet, hosszabb távon nőhet a verseny. Az MNB adatai szerint a kizárólag elektronikus jövedelemmel rendelkezők aránya csökkent, míg korábban ez az arány jellemzően inkább nőtt. Most a jelek szerint egyre többen kapják készpénzben is a fizetésüket, ezt így is költik el.

Az év elején az MNB és a bankszövetség a költségek kordában tartásásra megállapodást között, mivel a magyar pénzforgalmi költségek nemzetközi összehasonlításban is drágának számítanak

– szögezte le Bartha Lajos.

A pénzforgalom legfontosabb mutatói emelkedtek, az összes elektronikus tranzakció száma 2,5 milliárdra nőtt, ebből a kártyás fizetések közel 2 milliárdot tettek ki. Az azonnali fizetések száma 225 millió forintra nőtt, a kártyás készpénzfelvételek száma közben 4%-kal csökkent (87 milli volt), a mobiltárcás tranzakciók száma 505 millióra emelkedett (+32%), a mobiltárcába regisztrált kártyák száma 2,6 millió volt.

Az infrastruktúrát tekintve elmondható, hogy az online kereskedelem támogatja az elektronikus fizetéseket: az internetes elfogadóhelyek száma 60 ezerrel nőtt tavaly. Tavaly a boltok 40%-ában már többen fizettek elektronikusan, mint készpénzzel, ezen a fronton a 2030-ra kitűzött cél már teljesült.

Területi eloszlásban viszont nagy különbségek láthatók: Budapesten a legmagasabb az elektronikus tranzakciók aránya, 58%, az online pénztárgépet használó szektorban. A keleti és az észak-keleti országrészen alacsonyabb, 40 százalék alatti arányokat is láthatunk.

Tavaly közel 300 millió forintnyi bírságot szabott ki az MNB a pénzforgalmi szabályok megsértése miatt. Ilyen például, amikor nem sikerül megfelelő időben jóváírni a fizetési műveleteket, vagy ha az erős ügyfélhitelesítés szabályait nem tudták betartani. Utóbbi szerepe a csalások megelőzésében van. Emellett a díjkimutatások elkészítésével kapcsolatos hiányosságok miatt is büntetett az MNB.

Elkezdődött a qvik fizetési ökoszisztéma fejlődése, ez teszi lehetővé, hogy az Azonnali Fizetési Rendszerre épülve, a banki mobilfelületek használatával akár érintéssel, QR-kóddal vagy deep linkkel lehessen fizetni.

A CBA mellett több kereskedelmi lánc fejlesztési fázisban tart, a következő egy évben arra lehet számítani, hogy többen elindulnak majd még a qvik fieztési megoldásokkal.





A külföldi szolgáltatók között van, amelyek nagy szereplővé váltak (a sajtótájékoztatón nem hangzott el, de a Revolutra, Wise-ra gondolhatunk itt). Mivel ezek nincsenek Magyarországon letelepdve, a külföldi szolgáltatóktól kér adatot a jegybank.

Az MNB igényt tart arra, hogy telepedjenek le Magyarországon, ha nagyra nőnek

- tette hozzá Bartha Lajos. Tavaly ugyanis már közel 4 milliárd eurót töltöttünk fel külföldi szereplőknél vezetett számlákra.

A visszaélések kapcsán Bartha Lajos elmondta, egyre erőteljesebben kell fellépni a csalások ellen. Átterelődött a digitális térbe a visszaélés, és ez nem magyar sajátosság, külföldön is hasonló trendeket látni. Újfajta visszaélési módszerek jelentek meg,

az elmúlt évben 41 milliárd forint volt az összes visszaélés Magyarországon, ebben volt egy-két egyedi nagyobb tranzakció is, de ez így is nagyon magas érték.

A leggyakoribb módszerek megváltoztak: míg korábban azügyfelek eszközeit akarták megszerezni a csalók, addig most az ügyfelek adatait akarják megszerezni. Hamis nyereményjátékokkal, hamis weboldalakkal tévesztik meg őket, illetve pszichológiai manipuláció révén csalnak ki adatokat. Megjelentek az unokázós csalások a digitális térben is, és a romantikus csalás is az egyik vezető visszaélési módszerré vált.

Mivel az ügyfeleket bevonják a csalók az ügyletekbe, ezért a bankok az összes kár 92%-át már az ügyfelekre terhelték, míg korábban még a bankok állták a cech nagyobbik részét. Magyarországon is szeretnék bevezetni, hogy

az első csalás esetében az ügyfél helyett a bank állja a kárt.

A fizetési piac EU-s szabályozási kereteit adó PSR-ben (Payment Servicees Regulation) benne van ez a szabályozás, ez 2027-ben jönni fog, ezt szeretné az MNB előbbre hozni.

Úgy tűnik, hogy az NGM nyitott erre, erről lesz egy konzultáció. Egy elfogadható kompromisszum esetén ősszel szavazhatnak erről és 2026. január 1-től hatályba is léphet a szabály.

Jövő év júliusig az MNB legnagyobb feladatai között szerepel, hogy a Giro által működtetett Központi Visszaélésszűrő Rendszerből származó informnációkat minden bank építse be a saját rendszereikbe. Most vizsgálja az MNB, hogy minden bank csatlakozott-e a rendszerhez a határidőben. Az MNB fraud ajánlásában megfogalmazott lehetőségeket is megvizsgálja az MNB, illetve kiemelt feladat marad a bankok árazásának vizsgálata, a díjak változását folyamatosan vizsgálják majd.

