Üzentek a banki vezetők a hitelmoratóriumról: januárban jöhet majd a feketeleves

A bankoknak és az ügyfeleknek sem jó, hogy ilyen hosszan tart Magyarországon a hitelfizetési moratórium, sok magyar család ugyanis megszokja, hogy másképp néz ki most a családi cash flow és majd januárban jön a feketeleves. A magyar banki vezetők szerint könnyebbé kellett volna tenni azok számára a papírmunkát, akik a törlesztés mellett döntöttek. A Portfolio Hitelezés online konferenciájának panelbeszélgetésében szó esett arról is, hogyan térnek vissza a banki fiókhálózatok a normál üzletmenethez, valamint arról is, milyen nem teljesítő hitelállománnyal számolna a vezérek a közeljövőre nézve.

A lakossági hitelezés jövőjéről beszéltek a konferencia panelrésztvevői:

Harmati László , az Erste Bank vezérigazgató-helyettese elmondta, még nagyon sok digitális projekt áll az előszobában, a mostani válság arra mutatott rá, hogy érdemes ezt erősíteni a banki folyamatokon belül. Az Erste Banknál az ügyfelek 60%-a digitális beállítottságú, ez az utóbbi időszakban csak tovább nőtt. A járvány hatására fióki forgalom felére csökkent, de mostanra ismét visszaállt a forgalom a fiókokban. Nagy tanulság volt, hogy a moratórium kihirdetése után a digitális csatornák mellett a call centerek forgalma is megnőtt, közel háromszorosára az eddigiekhez képest.

A törlesztési moratórium kapcsán Magyar Péter kiemelte, hogy 114 ezer ügyfelük van törlesztési időszakban és kb 55%-uk élt a moratóriummal. Szerinte ez nagyjából 10 milliárd forintnyi cash flow kiesést jelent majd a központnál. A diákhitelek esetében december 31-ig mentek vissza a moratórium felvehetőségében, ezzel is többeket segítve. Holló Bence elmondása szerint az ügyfelek 65%-a fizette tovább hitelét a Cofidisnél. Sok problémát szült az intézkedés, az ügyfeleknek nehezen ment át az üzenet, hogy amiatt kell aktivizálniuk magukat, ha tovább szerettek volna törleszteni, különösen problémás volt a beszedési megbízások megújítása ezek miatt. Szerinte könnyítettebb utat kellett volna adni azoknak, akik továbbra is törleszteni szeretnének. Ralf Cymanek egyik fő kritikája a moratórium hossza, szerinte se a bankoknak, se az ügyfeleknek nem jó, ha megszokják, hogy a családi cash flow másképp néz ki. Nem meglepő módon a prémium ügyfelek nagy része tovább fizeti hiteleit. A bank stabilitására nézve ez nem jelent kockázatot – mondta, az a 40%, aki később fizet, nem jelent likviditási szempontból problémát a pénzintézetnek. Úgy véli, hogy egy hitelkártyára nézve nehezebben magyarázható a moratórium, nehezebb kezelni, és a csúnya része még csak most jön, amikor majd vissza kell állni, mindezt úgy, hogy a törlesztőrészlet nem változhat, Erre a banki rendszerek nincsenek felkészülve, hiszen annuitásos törlesztésre vannak beállítva. Rajna Gábor arról beszélt, hogy az adósok védelme oldaláról jó döntésnek tartják a moratóriumot, jó, hogy itthon ilyen hamar léptek a döntéshozók. Ettől még a K&H-nál is nagy informatikai és tájékoztatási kihívást jelentett mindez, az ügyfelek mintegy fele él a lehetőséggel. Januárra azt várják, hogy azoknál okozhat problémát az újratörlesztés, aki elszoktak a törlesztéstől, másrészt azoknál, akik elvesztették munkahelyüket. Azt tervezik, hogy ezeket az ügyfeleket előre megkeresik és segítik őket a visszaállásban. Harmati László is arról számolt be, hogy jobb lett volna egy bejelentkezős rendszer a moratórium menedzselésére, nagy könnyítést adva ezzel azoknak, akik tovább törlesztenének.

A jelenlegi teljesítő hitelek milyen arányban válhatnak nem teljesítővé a következő 12 hónapban? A témával kapcsolatban Harmati László elmondta, hogy a gyűjtőszámlás hiteleket nézve a nem teljesítés csak egy kis sokkot jelenthet, de ennek feltétele, hogy hamar megtörténjen a visszarendeződés gazdasági fronton. Rajna Gábor szerint még korai ebben a témában konkrét számot mondani, úgy látja, hogy a fedezett hiteleknél lehet nagyobb gond januárban. A munkanélküliség szintje lesz az, ami meghatározza, hogy végső soron milyen sokkra kell számítani. Ralf Cymanek alapvetően optimista, szerinte is a munkanélküliség lesz a legmeghatározóbb. Saját modelljeik szerint talán 5-8%-ra kúszhat fel a munkanélküliségi arány, ez alapján 3-4%-os nem teljesítő állományt vár jövő év elején. Holló Bence is utalt arra, hogy a kockázati szint nyilván nőni fog jövőre, így igyekeznek felkészülni erre azzal, hogy monitorozzák ügyfeleiket abból a szempontból, hogy milyen szektorból jön, a fedezetet is részletes információk alapján fogják beállítani. Magyar Péter elmondta, hogy a diákhitelesek körében alacsony a nem teljesítő hitelek aránya, jelenleg olyan 1% körül van.

Hiteltípusok tekintetében Harmati László arra számít, hogy a fedezetlen hitelek esnek vissza leginkább, a fogyasztási hitelek szoktak egyébként is visszább esni ilyen válsághelyzetekben. Szerinte 40-50%-kal eshet vissza a hitelezés lakosság körében, a babaváró hitel esetében számítanak a legkisebb visszaesésre. Nagyobb visszaesést várt a jelzálogpiacon, és bár az alappiacon van tranzakciós visszaesés, van árkorrekció is. Rajna Gábor is hasonlóképp látja, a babaváró hitel lehet a leginkább válságálló termék, ezt követően a jelzáloghitelek. Az év egészére egy stagnálást, enyhe csökkenést várnak az ingatlanpiacon. Ralf Cymanek szerint is a fogyasztási hitelek fognak leginkább visszaesni, érdekes módon a jelzáloghitelekben már látszik egy felfelé ívelő trend. Úgy gondolja, idén is ugyanannyi hitelt helyez majd ki a Raiffeisen, mint tavaly, részben annak köszönhetően, hogy a babaváró hitel tudja pótolni az esetleges kieséseket. A hitelkártya és folyószámla-hitelek kapcsán élő THM-plafon kapcsán megjegyezte, hogy az új kihelyezésekben ezeknél a termékeknél lesz a legnagyobb visszaesés. Holló Bence utalt arra, hogy az összes fogyasztási terméket át kellett árazni a kamatplafon miatt, emiatt sok termék egy ideig nem is állt rendelkezésre, ami csökkentette a kínálatot. A Cofidisnél látszik, hogy jelentősen szegmentálják az ügyfeleket az új szabályok, ők maguk is szigorúbb szabályokat vezettek be. A gépjármű-finanszírozásnál 5-10%-ot, személyi kölcsönöknél akár 20%-ot is lecsíp kínálati oldalon a szigorítás. Úgy látja, hogy az új autók iránti kereslet vissza fog esni és inkább a használt autókat keresi majd a lakosság. Magyar Péter bízik abban, hogy a felsőoktatásba jelentkezők száma még tud nőni a pótfelvételik segítségével. A Diákhitel Pluszt tízezernél is többen vették igénybe eddig, idén kb. 30 ezren vehetik igénybe. Mindemellett augusztustól igénybe vehető lesz a Diákhitel Plusz másik lába a struktúraváltó felnőttképzésben, szintén nulla százalékos kamaton.

Harmati László szerint elképzelhető olyan szcenárió, amelyben az idei évben kinövi a világ ezt a krízist, és jövőre már lesz vakcina, ez pedig a gazdaságot is fellendítheti. De az is elképzelhető, hogy vissza-visszatérnek a restriktív időszakok. Arra készül, hogy idén a gazdaság ki tudja nőni ezt a problémát, az utolsó negyedévben már növekedést láthatunk. Szerinte a lakáspiacon év végégig egy 10%-os árkorrekció jöhet.

A fogyasztási hitelekre vonatkozó egységes, 5,9%-os THM-plafonra való áttérésről is beszéltek a résztvevők, Holló Bence ennek kapcsán a rendszerfejlesztési kihívásokat emelte ki. Harmati László szerint nem volt feltétlenül szerencsés lépés árazási és operációs rendszeri szempontból sem.

