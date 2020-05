75 milliárdnyi kedvezményes hitelt adott ma az MNB

A múlt hetihez hasonlóan ezúttal is 75 milliárd forint értékben kötött fedezett hitelügyletet (repo) az MNB, változatlanul csak az ötéves futamidőre fogadtak el ajánlatot. Pedig ezúttal is lett volna kereslet a bankok részéről nagyobb összegre.

Háromhónapos futamidőre 5 milliárd forintnyi ajánlatot nyújtottak be a bankok az MNB repotenderén, ebből azonban nem fogadott el a jegybank. A hathónapos futamidőre sem kötöttek üzletet, bár ott ajánlat sem volt, akárcsak az egyéves hitel esetében.

A hároméves fedezett hitelre viszont lett volna 95 milliárdnyi kereslet a bankok oldaláról, de ebből az MNB nem fogadott el. Az ötéves eszközfedezetű hitel esetében pedig a 203,5 milliárdból 75 milliárdot elfogadtak, akárcsak a múlt héten. Az elfogadott ajánlatok fix kamata változatlanul 0,9%.

A repotenderektől az MNB korábban azt várta, hogy extra keresletet teremtenek az állampapírpiacon, eddig ez be is jött, hiszen a heti gyakoriságúra sűrített aukció mellett is biztonságosan elfogytak a kötvényeink. A mostani hitelekből származó likviditás akár már a holnapi aukción megjelenhet a kötvények piacán.

