Jelasity Radovánt választották meg a Magyar Bankszövetség elnökének

Tisztújító testületi ülést tartott ma a Magyar Bankszövetség, amelyen Jelasity Radovánt, az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját választották meg elnöknek. Az eddigi elnök, Becsei András alelnökként folytatja a munkát. Az ülésre Varga Mihály pénzügyminiszter videóüzenetet küldött.

A tisztújítás eredménye:

Elnök: Jelasity Radován, Elnök-vezérigazgató, Erste Bank

Alelnök: Becsei András, Vezérigazgató, OTP Jelzálogbank

Elnökségi tagok:

Hegedüs Éva, Elnök-vezérigazgató, Gránit Bank (kisbanki elnökségi tagi pozícióban)

Búza Éva, Vezérigazgató, Garantiqa, Hitelgarancia,

Simák Pál, Elnök-vezérigazgató, CIB Bank,

Vida József, Elnök-vezérigazgató, Takarékbank,

Zolnai György, Vezérigazgató, Raiffeisen Bank.

Felügyelőbizottsági elnök: David Moucheron, Vezérigazgató, K&H Bank

Felügyelőbizottsági alelnök: Gáspár Tibor, Igazgató, Raiffeisen Bank

Felügyelőbizottsági tagok:

Csere Bálint, Ügyvezető Igazgató, OTP Bank

Fényi Zoltán, Vezető jogtanácsos, Sberbank

Szugyiczki Roland, Igazgató, MKB Bank.

Etikai Bizottság elnöke: Auth Henrik, közgazdász.

A tisztújító testületi ülésének résztvevőit Varga Mihály pénzügyminiszter videóüzenetben köszöntötte. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a magyar bankrendszer jó ütemben fejlődött a járvány előtti időszakban, 2019 a pénzintézetek egyik legeredményesebb éve volt az elmúlt évtizedben. Mint mondta: ennek is köszönhető, hogy a magyar pénzügyi szektor a veszélyhelyzet ideje alatt is akadálytalanul működött, és a bankok azonnal, támogatóan tudtak részt venni a hitelmoratórium bevezetésében és az érintésmentes fizetés összeghatárának emelésében is. Az elmúlt időszak bebizonyította, hogy a Bankszövetségre nem csak akkor lehet számítani, amikor jól megy a gazdaságnak, hanem a nehéz időkben is – emelte ki Varga Mihály hozzátéve: a magyar gazdaságpolitika továbbra is a magyar gazdaság érdekeit fogja előtérbe helyezni, ezért a magyarországi pénzintézetek is számíthatnak a kormányra.